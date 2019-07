Tutte le navi bloccate da Salvini / Sea Watch

Il 30 giugno La Sea Watch 3 battente bandiera olandese (e gestita dall'Ong tedesca Sea Watch) è entrata nel porto di Lampedusa violando il divieto e l'alt intimatogli dalla Guardia di Finanza. La comandante Carola Rackete, è stata fermata dalle autorità italiane. Ma il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto e la ha rimessa in libertà. Lo scorso gennaio, la Sea Watch 3 è stata fatta approdare a Catania, dopo aver stazionato per giorni davanti a Siracusa in attesa dell'ok allo sbarco.