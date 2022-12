Tutte le novità per versamenti e dichiarazioni di novembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Novembre è un mese intenso per numero e per importanza dei versamenti e delle dichiarazioni da presentare. Per semplificare la vita ai contribuenti, Il Sole 24 Ore ha realizzato un prezioso focus con tutte le spiegazioni per fare i calcoli per Ires e Irap e con tutte le novità e i metodi da seguire a seconda del bilancio.

Altre numerose pagine sono state invece dedicate alla regolarizzazione degli errori e agli approfondimenti in materia di industria 4.0 e di aiuti di Stato.

Loading...

Tutto questo prezioso lavoro degli esperti del Sole 24 Ore verrà pubblicato sul focus di 16 pagine in edicola giovedì 17 novembre 2022, con il Sole 24 Ore, a 1 euro oltre il prezzo del quotidiano.