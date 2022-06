Tutte le nuances del rosa: dieci tappe fra bollicine italiane e francesi

Se volete stupire gli ospiti con il vino, ma anche con il racconto di una vinificazione eccezionale, la vostra bottiglia è il Franciacorta che viene dal freddo, ossia Riserva Francesco Battista 2012 Crio-Rosé I Barisèi , 100% pinot nero, 90 mesi sui lieviti, 900 bottiglie numerate. Le uve di pinot nero selezionate manualmente vengono messe a contatto con il ghiaccio secco per estrarre profumi e sentori fini, freschi, delicati, insieme a un colore brillante e intenso. Poi 90 mesi sui lieviti e un dosaggio zero, per esaltare i sentori naturali. Il risultato è un colore cerasuolo, un naso caleidoscopico di zenzero, genziana, pesca e mandorla, un sorso succoso di ciliegia e ribes con un finale balsamico. Un vino che stupisce già oggi e che ha un potenziale di ulteriore affinamento notevole. Prezzo 95 euro.

Rosa cipria intenso con lieve riflesso oro antico per il Demetra Rosé Mirabella , un Franciacorta pas dosé millesimato 2015 con un 50% di pinot nero, 35% di chardonnay e 15% di pinot bianco. Note di pompelmo rosa, tostato e brioche pompelmo rosa al naso e succo di arancia rossa e fiori bianchi all'assaggio. Minimo 70 mesi sui lieviti in bottiglia e almeno 6 mesi ulteriori di affinamento dopo la sboccatura, nessun dosaggio zuccherino per esaltare lo stile del vino. Prezzo 40 euro.

Demetra Rosé Mirabella

Icona delle bollicine trentine in livrea rosa, il Brut Rosé Riserva del Fondatore “Giulio Ferrari” 2009 nasce da un blend con prevalenza pinot nero, 80%, e chardonnay. Vibrante di uve di montagna, riposa ben 132 mesi, cioè 11 anni, sui lieviti. Rosa brillante con riflessi ramati, perlage finissimo, ricchissimo al naso dove si rincorrono fiori, agrumi e frutti di bosco su una trama di erbe aromatiche, ha un gusto armonico ed equilibrato e un finale sapido, minerale e incredibilmente persistente. Prezzo consigliato 230 euro.

Brut Rosé Riserva del Fondatore “Giulio Ferrari” 2009.

Setoso, ricco, profumato di more, mirtilli e fragole che tornano anche al palato insieme a note di ciliegia e marzapane. Una bellissima espressione del pinot nero della Valle di Cembra per il Cesarini Sforza 1673 Rosé , uno spumante trentino dal color rosa antico, affinato almeno 60 mesi sui lieviti e complesso, sapido e persistente.

Lo sapete che l'Alta Langa è stato il primo metodo classico italiano? Già dall'inizio dell'800, influenzati dalla vicina Francia, si coltivavano nella regione le uve tipiche della spumantizzazione, pinot nero e chardonnay. E nel 1848 Carlo Gancia, di ritorno dagli studi a Reims, inizio a produrre spumante col metodo champenoise. RÖSA, con la dieresi per pronunciarlo alla piemontese, Alta Langa DOCG Brut millesimato di Cocchi è invece il primo Alta Langa rosato, nato nel 2000. 100% pinot nero leggermente macerato e pressato per conservarne il bel colore, almeno 36 mesi sui lieviti e un dosaggio basso per una bollicina speziata e fragrante, di grande temperamento, che sa accompagnare un pranzo completo.