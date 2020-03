Venerdì 20, tutte le radio unite per diffondere l’Inno di Mameli e tre canzoni italiane

Lo sforzo informativo di Radio 24 si moltiplica nei giorni dell'emergenza facendo ricorso al lavoro dei professionisti interni e della rete dei collaboratori dell'emittente, e facendo ricorso a tutte le tecnologie disponibili per assicurare - dalla redazione, anche attraverso il lavoro a distanza - l'aggiornamento puntuale e verificato dei contenuti.

Uno nessuno e 100Milan, Melog e Due di Denari, vanno in onda in Special Home Edition (Alessandro Milan, Debora Rosciani, Gianluca Nicoletti) con studi radiofonici allestiti in casa per garantire l'informazione condividendo storie, situazioni e fatti con gli italiani che stanno vivendo questa radicale e improvvisa metamorfosi del nostro modo di vivere. Smartworking, famiglia, studio ma anche relazioni sentimentali: tutto si sta trasformando “in diretta” a Radio 24.

Microfoni aperti a Uno nessuno e 100Milan al racconto delle difficoltà di chi lavora, come i riders che fra mille ostacoli continuano a garantire la consegna di pasti; Linee d'ombra di Matteo Caccia raccoglie ogni giorno il vissuto degli abitanti della ex zona rossa, di come hanno vissuto in isolamento prima di altri; In nessun luogo è lontano Gianpaolo Musumeci racconta cosa succede oltre i confini e nel mondo, in Focus economia fari puntati sull'emergenza economica con le misure eccezionali del governo e sull'andamento delle Borse e in Due di denari come proteggere i propri risparmi: le rate del mutuo, le bollette del gas e della luce, le rette degli asili nido, le ferie obbligate, i rimborsi per i viaggi rinunciati.

In particolare da sottolineare l'ampliamento degli approfondimenti speciali legati all'emergenza sanitaria, tra cui alle 10,30 l'appuntamento con Obbiettivo salute dove Nicoletta Carbone assieme a medici ed esperti risponde ai dubbi degli ascoltatori e fornisce indicazioni sui comportamenti da tenere.

Ma non solo: anche i consigli ai papà con un mental coach e padre, in PadriEterni di Federico Taddia e Matteo Bussola, che darà le dritte a tutti quei padri che per qualche settimana non potranno vedere i figli e su come mantenere anche a distanza una relazione di qualità.