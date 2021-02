Borse, il rally continua. Piazza Affari la migliore con Draghi e banche. Spread a 94 Milano «regina» in Europa sulle aspettative legate alla nascita di un Governo guidato dall'ex presidente della Bce. Positiva anche Wall Street. Gli investitori guardano anche alle grandi operazioni di M&A. Greggio ai massimi da gennaio 2020 di Stefania Arcudi e Flavia Carletti

La Borsa, gli indici di oggi 8 febbraio 2021

Milano «regina» in Europa sulle aspettative legate alla nascita di un Governo guidato dall'ex presidente della Bce. Positiva anche Wall Street. Gli investitori guardano anche alle grandi operazioni di M&A. Greggio ai massimi da gennaio 2020

Chiusura in netto rialzo per Piazza Affari (+1,48%), la migliore in Europa e con il FTSE MIB poco sotto i 23.500 punti, il massimo dal 24 febbraio 2020. Mentre prosegue il secondo giro di consultazioni, i consensi che l'ex presidente Bce Mario Draghi sta ottenendo dai partiti per formare un nuovo esecutivo in Italia, hanno spinto la Borsa verso l'alto e confermato lo spread ai minimi dal 2015 (ha chiuso a 94 punti, con il rendimento del BTp 10 anni a 0,51%, il minimo storico). Sostegno è arrivato anche dalla scommessa su nuove operazioni di aggregazione stanno spingendo soprattutto il settore bancario già protagonista di un +17% da inizio febbraio nell'indice Ftse Italia Banche.

Clima positivo anche nel resto d'Europa (Parigi +0,47%, Londra +0,68%, Francoforte sopra la parità), dove l'attenzione è concentrata su alcune operazioni di M&A: nel settore dei semiconduttori la giapponese Renesas ha trovato un accordo per acquistare la britannica Dialog, quotata alla Borsa di Francoforte, mentre in Francia resta alto lo scontro sull'Opa lanciata da Veolia su Suez.

Wall Street aggiorna ancora i record

La Borsa americana, dopo la migliore settimana da novembre, prosegue sulla via dei rialzi, con Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq che aggiornano ulteriormente i record precedenti. L'attenzione degli investitori resta sul piano di stimoli per l'economia statunitense: la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, ha detto che gli Stati Uniti potrebbero tornare alla piena occupazione nel 2022, se il piano di stimoli da 1.900 miliardi di dollari del presidente Joe Biden fosse approvato. Biden ha cercato un'intesa con i repubblicani, ma ora sembra intenzionato ad andare avanti anche senza di loro. I parlamentari democratici, intanto, vanno avanti per approvare il piano di aiuti con la «reconciliation'», ovvero con la maggioranza semplice, per evitare l'ostruzionismo dei repubblicani.

Banche «super», Monte dei Paschi a doppia cifra

Sul listino azionario di Milano sono sempre le banche a correre: Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Banco Bpm sono in prima fila grazie anche al fatto che gli analisti di Mediobanca Securities scommettono su una aggregazione tra i due gruppi che, a detta del broker, avrebbe senso sia industriale sia finanziario. Exploit di Monte dei Paschi arrivata a guadagnare il 14% e al centro dell'attenzione di chi ritiene che, con l'ex presidente Bce a Palazzo Chigi, sarà accelerato il riassetto della banca toscana con l'uscita del Tesoro dal controllo dell'azionariato.

Debole il comparto sanitario, bene il risparmio gestito

In rosso sul Ftse Mib solo i titoli del settore sanitario (Amplifon, Diasorin, Recordati) e Campari. Piatta Atlantia dopo i risultati preliminari 2020 (ricavi in calo del 29% a 8,2 miliardi e margine operativo lordo in calo del 35% a 3,7 miliardi) e la proroga fino al 24 febbraio concessa alla cordata guidata da Cdp per presentare una offerta su Autostrade per l'Italia. Bene invece il risparmio gestito con Azimut, Banca Mediolanum, Finecobank e Banca Generali in evidenza.

Spread chiude in rialzo frazionale a 94 punti

Chiusura in rialzo frazionale per lo spread BTp/Bund in avvio di settimana. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005422891) e il pari scadenza tedesco, al termine di una seduta in cui si è mosso in un range ristretto, ha terminato a 94 punti base, in rialzo dai 93 punti base del closing precedente, livello equivalente ai minimi da fine 2015. Si mantiene sui minimi storici il rendimento del BTp decennale benchmark che ha chiuso allo 0,51%, invariato rispetto al riferimento precedente.