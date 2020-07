Tutte le specificità della Nuova 500 La Prima cabrio

Si tratta della prima open-air a quattro posti e zero emissioni: tutto aperto, tutto elettrico, tutto silenzioso. Perché un'icona della Dolce Vita come la 500 non poteva che rinascere così per sprigionare tutto il suo fascino. È chiaramente una 500 e come tale non può prescindere dall'esprimere stile e cura in tutti i dettagli. A cominciare dalla Capote Monogram Fiat e poi passando per i colori disponibili che Mineral Grey e cioè il metallizzato che ricorda la Terra, Ocean Green che è l'altro metallizzato che rappresenta il mare e Celestial Blue che, invece, è il tristrato che è un omaggio al cielo fino ai fari full led, ai rivestimenti in eco-leather, ai cerchi da 17” diamantati e ancora agli inserti cromati sui finestrini e sulla fiancata e al fast charger il caricatore fino a 85 kW che è offerto di serie nell'ambito del più ampio programma di acquisto. Mentre sul fronte degli equipaggiamenti di sicurezza offre di serie tutti i più avanzati sistemi Adas al momento disponibili.