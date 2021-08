Tutte le varianti Covid: dall’Alfa alla Lambda «sorvegliata speciale»

Beta (B.1.351)

Inizialamente chiamata “sudafricana” perché identificata nel paese africano a settembre 2020, dopo un periodo di silenzio è tornata a riaffacciarsi con una diffusione che attualmente è in Italia dell’1%.

Gamma (P.1)

Identificata all’inizio del 2021 in Giappone e poi in Brasile e guardata con attenzione per via delle tre mutazioni, indicate con le sigle N501Y, E484K e K417T, coinvolte nell’efficacia con cui il virus si lega al recettore Ace2 delle cellule umane. Già all’inizio del luglio 2021 i casi provocati da questa variante in Italia erano diminuiti dal 7,3% al 4,3% e la riduzione è proseguita fino all’attuale 1,2%.

Delta (B.1.617.2)

Ultima delle quattro attuali “Variants of concern”, è ora dominante in tutto il mondo e in decisa crescita dal Nord America all’Europa fino all’Asia e all’Oceania. Identificata per la prima volta in India, si è diffusa rapidamente in un centinaio di Paesi grazie alla grande efficienza con cui si trasmette, stimata fra il 50% e il 60% superiore rispetto alla variante Alfa che ha finito per sostiuire nel ruolo di mutazione dominante. In Italia attualmente la Delta è responsabile del 91% dei casi. Nel resto del mondo, i Paesi in cui ha la diffusione maggiore sono il Canada, con il 100% dei casi, seguito da Regno Unito (99,8%) e Stati Uniti (95%).

Eta (B.1.525)

È la prima delle quattro “Variants of interest” secondo la classificazione aggiornata dall’Oms: identificata la prima volta in Nigeria a dicembre. Ormai scesa dall’1,5% allo 0,1% delle sequenze depositate dall’Italia.

Iota (B.1.526 )

Identificata negli Stati Uniti (più precisamente a New York), in Italia si è ridotta fino a sparire: dall’1,5% allo 0,1% delle sequenze depositate.