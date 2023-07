«Tutte le volte che vedo un bambino che non ce la fa a guarire, impazzisco»

Scaltriti chiede all’oste di preparare un antipasto che è – quasi – la sintesi sontuosa di tutti gli antipasti indicati sulla lavagna. Erbazzone, salame cotto, prosciutto crudo, salame crudo, coppa, gnocco fritto, pezzi di parmigiano reggiano delle vacche rosse con stagionatura doppia da 24 e da 40 mesi («le vacche rosse sono poche migliaia di capi», spiega Maurizio), aceto balsamico con cui bagnare il formaggio. Tutto accompagnato, appunto, dal lambrusco.

Il dottorato all’estero

Dopo la laurea in veterinaria, Maurizio ha frequentato il dottorato di ricerca in biologia molecolare per un anno a Modena, per un anno e mezzo a York in Inghilterra e per sei mesi a Barcellona. Nel 2004, vince un posto da ricercatore a Parma, «ma ho preferito la prospettiva di una carriera all’estero, in particolare grazie al rapporto con José Baselga, un geniale catalano che mi ha chiamato al Vall d’Hebron Institute of Oncology di Barcellona, dove sono stato sei anni, e che poi ho seguito negli Stati Uniti, prima a Boston e poi a New York, al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center».

Arrivano i primi: lui prende i tortelli, io invece le tagliatelle con i fiori di zucca. Maurizio quasi si scusa a ripetere le cose che dicono tutti gli espatriati per ragioni culturali e professionali: «Lo so che è una litania ripetuta sempre, ma purtroppo è vero. La qualità migliore del sistema italiano è la formazione di chi arriva alla laurea. Una formazione molto solida. Migliore dello standard internazionale. Con, in più, una forte capacità di lettura critica. La caratteristica peggiore è il potere dei baroni universitari. Questo blocca ogni ascesa dei giovani talenti. In Spagna, per esempio, non è così. A Barcellona esiste un ambiente aperto, competitivo, internazionale».

L’oste, portando via i piatti dei primi vuoti, chiede se siamo interessati a dell’altro erbazzone. E non è che debba insistere molto.

Tra scienza, vita e morte

Maurizio riprende il filo del discorso, nella sua descrizione del gomitolo rappresentato da scienza-tecnologia-salute-desideri personali-vita e morte che rappresenta uno dei cardini dell’Occidente: «Ho operato bene nell’accademia. Ma, alla fine, la ricerca sfocia sempre nella proposta di una tua scoperta, o di una tua ipotesi di lavoro, all’esterno. A un certo punto ho sentito una frustrazione: non potevo fare qualcosa direttamente per il paziente. Il mio passaggio nell’industria farmaceutica è motivato, anche, dalla possibilità di confrontarmi in maniera più stringente con la realtà finale della malattia. La medicina traslazionale, nel perimetro di un grande gruppo, è molto efficace. Perché valorizza la tua funzione di membrana analitica e operativa fra la ricerca oncologica, la clinica negli ospedali con i malati di tumore e il potenziale tecnologico e scientifico, finanziario e strategico di una multinazionale. AstraZeneca ha stretto un accordo con il Memorial Sloan-Kettering, per l’accesso alla banca dati composta da 100mila Dna di tumori, la più importante al mondo».