Tutti gli approfondimenti del Sole 24Ore sulla manovra del governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Focus sulla manovra del Sole 24 Ore. Il disegno di legge di bilancio che è stato approvato dal Consiglio dei ministri prevede molte novità: si va dalle nuove regole sulle pensioni al nuovo calendario dei bonus edilizi, dalle misure fiscali destinate a cittadini e imprese agli interventi su lavoro per arrivare alla stretta sul reddito di cittadinanza e alla revisione delle regole sugli incentivi alle imprese.

Il Sole 24 Ore mette a disposizione dei lettori un pacchetto di iniziative di approfondimento che, a partire da venerdì 29, consentiranno di spiegare i punti cardine della manovra.Ma andiamo con ordine.

Loading...

Venerdì 29 Il Sole 24 Ore dedica alla legge di bilancio uno speciale di nove pagine che approfondisce tutti i temi più caldi del testo approvato dal Consiglio dei ministri. Sotto esame il nuovo sistema di quote per le pensioni, le misure per il 2022 dei bonus edilizi, gli interventi sul Fisco in vista della riforma, le misure fiscali e di incentivo che incidono sulla vita delle imprese, gli investimenti pubblici e gli interventi per la Pubblica amministrazione.

Nei prossimi giorni il lavoro di spiegazione continuerà con una serie di pagine quotidiane nelle quali i giornalisti e gli esperti del Sole offriranno ai lettori istruzioni per l'uso delle nuove disposizioni, spiegazioni sul funzionamento delle regole, confronti con il passato, simulazioni degli effetti delle misure in arrivo e verifiche sui punti critici delle novità.

L'informazione sulla manovra continua anche sul sito del Sole 24 Ore con tutte le informazioni in tempo reale, gli approfondimenti di 24+, le analisi, i video e gli arricchimenti che consentono di avere un quadro ancora più a tutto tondo delle grandi novità della nuova legge di bilancio.