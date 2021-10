Tutti al ballottaggio i 15 municipi romani, nessun presidente eletto al primo turno

XIII municipio: sfida fra Giovagnorio e Giuseppetti

Ballottaggio: Marco Giovagnorio (Centro dx) e Sabrina Giuseppetti (Centro sn)

Presidente uscente: Giuseppina Castagnetta (M5S)

133mila abitanti

Aurelio Sud, Val Cannuta, Fogaccia, Aurelio Nord, Casalotti di Boccea, Boccea

Al ballottaggio andranno Marco Giovagnorio del centrodestra con il 38,33% e 19.442 voti e Sabrina Giuseppetti per il centrosinistra, con il 30,15 per cento e 15.293 voti. Non passa la mini sindaca uscente Giuseppina Castagnetta (M5S), che si ferma al 14,69%, seguita da Caterina Monticone al 14,37%, candidata nella lista civica Calenda.

XIV municipio: contesa fra Naso e Della Porta

Ballottaggio: Domenico Naso (Centro dx) - Marco Della Porta (Centro sn)

Presidente uscente: Alfredo Campagna (M5S)

192mila abitanti

Medaglie D’Oro, Primavalle, Ottavia, Santa Maria della Pietà, Trionfale, Pineto, Castelluccia, Santa Maria in Galeria

Al ballottaggio si sfideranno Domenico Naso per il centrodestra che ha incassato il 35,80% dei voti (25.997 voti) e Marco Della Porta per il centrosinistra al 33,04%, in tutto 23.992 voti. Crolla anche qui un feudo pentastellato, con il candidato M5S Michele Menna fermo al 15,51%, Camilla Bargione, della lista civica Calenda, al 12,57% dei voti.

XV municipio: sfida Signorini-Torquati

Ballottaggio: Andrea Signorini (Centro dx) - Daniele Torquati (Centro sn)

Presidente uscente:Stefano Simonelli (M5S)

160mila abitanti

Tor Di Quinto, Acquatraversa, Tomba di nerone, Farnesina, Grotta Rossa Ovest, Grotta Rossa Est, Giustiniana, La Storta, santa Cornelia, Prima Porta, labaro, Cesani, Martignano, Foro Italico

Al ballottaggio Andrea Signorini per il centrodestra in vantaggio con il 41,17% dei voti in tutto 23.517 voti, contro Daniele Torquati del centrosinistra, che ha chiuso il primo turno con il 28,08% dei voti (16.041 voti) Terzo il candidato di Calenda Tommaso Martelli con il 18,87%, che doppia la candidata pentastellata Irene Badaracco si è fermata al 9,96 per cento.