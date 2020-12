Tutti i bonus, dall’auto elettrica allo smartphone. E quanto c’è da aspettare per averli

Bonus per acquisto abbonamenti quotidiani

È istituito un bonus per un importo massimo di 100 euro per acquistare abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici anche in formato digitale. Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari con Isee inferiore a 20mila euro ai quali è stato riconosciuto il diritto ad usufruire dei voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione a internet in banda larga. Allo stato attuale il beneficiario presenta presso qualsivoglia canale di vendita reso

disponibile dagli operatori registrati in un apposito elenco (si consulti il decreto ministeriale del 7 agosto di quest’anno) una richiesta corredata dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva, che attesti che il valore dell'Isee relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera i 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità abitativa, non abbiano già fruito del contributo. L'operatore, per ogni richiesta di contributo inserisce sul portale telematico messo a disposizione da Infratel gli elementi identificativi del richiedente.

Altri indicazioni saranno fornite in decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e con quello dello sviluppo economico, sentito il ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della manovra.

Bonus mobili

È rifinanziato il bonus mobili con l'innalzamento del tetto di spesa da 10 mila a 16 mila euro. La detrazione resta del 50% delle spese documentate per l'acquisto di mobili in fase di ristrutturazioni edilizie. Per quanto riguarda le modalità per accedere al bonus, si attendono le indicazioni dell’agenzia delle Entrate ma è probabile che la procedura sia la stessa delle “passate edizioni”: la detrazione si otterrebbe pertanto indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).

Bonus per occhiali o lenti contatto

Il disegno di legge di Bilancio prevede un contributo pari a 50 euro per acquistare occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Il contributo può essere riconosciuto ai componenti dei nuclei familiari con un Isee che non va oltre i 10mila euro annui. Un decreto del ministero della Salute, di concerto con il responsabile dell’Economia, dovrà definire i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo. Non è prevista una tempistica per l’emanazione di questo provvedimento.

Bonus smartphone o kit digitalizzazione

Il ddl di Bilancio in via di conversione prevede la concessione a famiglie a basso reddito di

un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità. Sono allo stesso tempo previste alcune condizioni: almeno un componente della famiglia deve risultare iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria; un reddito Isee non superiore a 20.000 euro annui; non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile; dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (Spid). Le modalità di accesso al beneficio saranno definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.