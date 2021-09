Tutti i concorsi pubblici per i professionisti: 9mila posti, prima scadenza il 20 settembre

3' di lettura

A sospingere ancor di più i professionisti, giovani e non, ad abbandonare il lavoro autonomo c’è anche la novità del Pnrr. Sono legate, infatti, al Piano di ripresa e resilienza molte nuove opportunità di lavoro, seppure a tempo, con la pubblica amministrazione. Per far funzionare gli oltre 200 miliardi di investimenti del Piano serve una grande iniezione di professionalità nella Pa: dagli esperti contabili per il monitoraggio dei fondi europei ai tecnici informatici per la digitalizzazione della burocrazia, solo per citarne alcuni. Senza contare gli oltre 16mila contratti per rimettere in moto la macchina della giustizia.

Il reclutamento è già in corso e soltanto una volta concluso si potrà capire quante risorse professionali il Pnrr potrà aver “drenato” al mondo professionale. Anche perché i binari sono due: quello dei concorsi pubblici, che comporta l’abbandono, anche temporaneo, della libera professione, e quello degli incarichi come consulenti.

I concorsi aperti

Sono quasi 9mila i posti disponibili, tutti a tempo determinato, già in palio. La parte del leone la fa il concorso della Giustizia per l’ufficio del processo: 8.171 posti in tutta Italia (la metà di quelli previsti dal Piano) per velocizzare la macchina giudiziaria. L’inquadramento sarà tra il personale non dirigenziale – area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’ufficio per il processo – con una retribuzione netta mensile tra i 1.600 e 1.650 euro. Il contratto sarà full time, a tempo determinato, per due anni e sette mesi.

Anche se i laureati in giurisprudenza (comprese le lauree triennali in ambito giuridico) partono in pole position (premiati con punteggio aggiuntivo, ad esempio, i tirocini presso gli uffici giudiziari), in ogni distretto ci sono quote riservate per i laureati di economia e scienze politiche. Il concorso è per titoli ed esami: attraverso la formazione e i tirocini si costruisce una prima graduatoria, grazie alla quale si è ammessi alla successiva prova scritta. E proprio sui titoli i professionisti potrebbero avere chance in più: l’abilitazione alle professioni di avvocato e dottore commercialista garantisce, infatti, tre punti extra. Così come i tirocini presso gli uffici giudiziari e i diplomi delle scuole di specializzazioni forensi. In generale il concorso guarda ai giovani: extra punteggio se la laurea è stata conseguita da meno di sette anni. La domanda va inviata entro il 23 settembre e a inizio della scorsa settimana erano già arrivate 25mila candidature.

In rampa di lancio pure il secondo concorso della Giustizia per reclutare altre 5.410 figure, anche tecniche (come ingegneri, architetti e geometri).