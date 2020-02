Tutti contro Bernie Sanders nella sfida tv dei democratici Il vecchio senatore assediato dai candidati è stato il mattatore nell’ultimo dibattito prima del Super Martedì quando si voterà in un terzo degli Stati Uniti dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

(AFP)

5' di lettura

NEW YORK - I millennials pro-Bernie si sono dati appuntamento nei salotti con birre e popcorn per guardare ieri sera in tv, come fosse una partita, l'ultimo dibattito televisivo tra i sette candidati democratici prima delle primarie di sabato in South Carolina e soprattutto del Super Martedì, il 3 marzo, quando si voterà in un terzo degli Stati Uniti per scegliere chi sfiderà Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca.

Dieci punti di vantaggio nei sondaggi

Bernie Sanders è in testa con dieci punti di vantaggio nei sondaggi nazionali e ha vinto le prime tre tornate di primarie in Iowa, New

Hampshire e Nevada. Il fronte moderato dei democratici è debole al momento, diviso tra troppi candidati: Joe Biden, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e l'ultimo arrivato Michael Bloomberg. Nella sfida televisiva su Cbs la preda era lui, il vecchio rivoluzionario. E non poteva essere diversamente, con i candidati moderati sul palco che hanno tentato in tutti i modi di mettere in difficoltà il senatore socialista.

Concorrenti all’attacco

Sanders è il candidato che ha il maggior seguito popolare. Ha incassato i colpi e si è difeso, a scapito dei suoi 78 anni, con lucidità. Sono apparsi a tratti più lenti e impacciati con i tempi televisivi sia Bloomberg che Biden. Tutti contro Sanders dunque che ha ribattuto colpo su colpo. A chi lo accusava di aver votato in passato leggi che sostenevano i produttori di armi, il senatore del Vermont ha glissato abilmente con un «ora è arrivato il momento di cambiare. L'agenda del Senato non può essere dettata dalle lobby degli armamenti». Sanders si è dovuto difendere dalle accuse di essere aiutato dalla Russia e di aver sostenuto il regime cubano di Fidel Castro ma soprattutto dal portare avanti un'agenda progressista che rischia di far vincere nuovamente Donald Trump: «Io sono l'unico qui dentro ad aver battuto Trump in diversi stati». A chi gli chiedeva delle sue origini ebraiche e della sua posizione su Israele, il senatore del Vermont ha spiegato di aver vissuto diversi mesi a Israele ma che non condivide le politiche dell'attuale governo: «Io sono ebreo ma sono contro le politiche bianche e razziste di Bibi Netanyahu».

La chicca finale è stata quando gli è stato chiesto quale pensa che sia il principale pregiudizio su di lui: «Io non sono radicale», ha detto «le mie battaglie sono cose normali in tanti posti del mondo». E ha citato una frase di Nelson Mandela: «Sembra sempre impossibile fino a quando non viene realizzato», per ricordare la sua corsa alla Casa Bianca e la passione con cui sta conducendo la sua campagna elettorale e l’enorme seguito popolare «per dare voce alla gente, ai latino, ai black», che in South Carolina rappresentano molta parte dei votanti.