Tutti convocati: a Forte Village la Nazionale in ritiro (e relax) con le famiglie

Avvio della stagione con ospiti d'eccezione per il Forte Village d Santa Margherita di Pula. Dal 24 al 28 maggio il resort, nel sud Sardegna, ospiterà il primo raduno della nazionale di calcio. Una sosta prepedeutica poi al ritiro di Coverciano in vista del Campionato Europeo. Per i 33 convocati e lo staff che li accompagna un'esperienza in cui si uniscono lavoro e vacanza, giacché ci saranno assieme ai calciatori le famiglie.

Nello scenario del Forte Village, resort di lusso con spiaggia mozzafiato, e circondato da un parco di 50 ettari che alterna pini secolari a piante tropicali e macchia mediterranea, già dallo scorso anno si applicano i più avanzati sistemi anticovid.

E proprio la sicurezza e i protocolli per prevenire il Covid19, con spazi relax, privacy e divertimento in famiglia saranno caratterizzeranno la permanenza degli azzurri. «Siamo orgogliosi di poter ospitare la nostra squadra nazionale di calcio - dice Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale Forte Village -. Il lavoro già intrapreso l'anno scorso ci ha permesso di essere il primo resort a offrire ai propri ospiti una vacanza sicura da vivere con la massima serenità. Ci auguriamo che tutta la squadra e le famiglie potranno trascorrere qualche giorno insieme in sicurezza, tranquillità e relax».

Tra mare, verde e impianti sportivi all'avanguardia la nazionale potrà proseguire gli allenamenti giornalieri, passando dal campo da calcio in erba al Performance Centre con attrezzi gym di ultima generazione. Agli spazi curati nei dettagli si uniscono poi le aree per quella che viene definita una vacanza perfetta. Come la Children's Wonderland, area dedicata ai bambini, poi le academy sportive, la cucina d'autore e l'Acquaforte Thalasso & Spa con il suo percorso unico a livello internazionale. Allenamenti e momenti di relax in previsione dell'appuntamento del 28 quando ci sarà al Sardegna Arena la partita con San Marino.