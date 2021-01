Tutti i corsi per gli specialisti del food: dai licei ai master la formazione non frena A Torino parte il liceo enogastronomico, al Politecnico di Milano lezioni di design food in inglese e a Roma corsi per manager della filiera

Non si ferma la formazione in ambito food e, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, nascono nuovi corsi di specializzazione, già a partire dalla scuola secondaria fino ai master per i professionisti.

Dalla collaborazione tra il Liceo Madre Mazzarello, Fondazione Torino Musei e Slow Food nasce a Torino il nuovo Liceo Linguistico Artistico ed Enogastronomico. Il corso di studi della durata di cinque anni prenderà il via a partire dall’anno scolastico 2021/2022. Gli studenti acquisiranno un innovativo profilo culturale, dove all'insegnamento tradizionale delle varie materie verranno affiancate esperienze sul campo.

Accanto all’insegnamento delle lingue e dell’arte saranno affrontati temi specifici, come l’educazione sensoriale, il binomio cibo e salute, la tutela della biodiversità e la valorizzazione dei prodotti di qualità. Questi nuovi percorsi avranno una durata di circa 50 ore all’anno e si svolgeranno sia in aula, condotti dagli esperti individuati da Fondazione Torino Musei e Slow Food, sia nelle sale espositive dei musei sia presso alcune realtà produttive.

A Milano è da poco partito il nuovo Specializing Master in Design for Food del Politecnico di Milano, creato in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cn) e gestito da Poli.design. Un nuovo corso in lingua inglese per studiare il sistema alimentare attraverso un approccio progettuale e una didattica esperienziale che passa anche per il modello dei viaggi didattici, marchio di fabbrica dell’Ateneo pollentino. Due in particolare i temi proposti: il sistema di filiera locale (Food Local System) e la produzione vitivinicola (Wine System), che consentiranno di sperimentare in prima persona attività didattiche in loco grazie all'incontro con produttori, esperti e professionisti del settore.

Le opportunità occupazionali al termine del Master sono molteplici: esperti di ricerca&sviluppo, professionisti per la progettazione e gestione dei servizi nei processi d’innovazione d’impresa, esperti di innovazione strategica in ambito alimentare, consulenti presso soggetti pubblici per la messa a punto di strategie e policy, operatori per la gestione di eventi e iniziative per la promozione territoriale, culturale e sociale in ambito alimentare o ancora soggetti in grado di sviluppare progetti imprenditoriali indipendenti.