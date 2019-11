Tutti i dati nel portale Sidi

Ciascuna scuola è tenuta a inserire e aggiornare i dati degli studenti sul portale Sidi (Sistema informativo dell'Istruzione) nell'area “alunni”. Dal 2005 il Miur, ha istituito l'Anagrafe nazionale degli studenti (Ans) che si è evoluta nel tempo aumentando funzionalità e tipologia di dati contenuti. In particolare, attraverso il Dm 162/2016, è stato previsto il trattamento, in una partizione separata, dei dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti nell'Ans. I dati dell'Ans, compresa la parte relativa a quelli con disabilità, costituiscono un patrimonio informativo indispensabile per l'assolvimento dei compiti istituzionali del ministero e per la valutazione del sistema scolastico.