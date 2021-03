Tutti i dati via web al Fisco: il nuovo obbligo per gli Ordini Da quest’anno entro il 30 giugno vanno trasmesse esclusivamente in via telematica le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni. Alcune professioni non sono pronte di Francesco Nariello

(Elnur - stock.adobe.com)

Da quest’anno entro il 30 giugno vanno trasmesse esclusivamente in via telematica le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni. Alcune professioni non sono pronte

3' di lettura

Gli Ordini professionali si preparano - con qualche eccezione e poca uniformità - all’appuntamento con l’obbligo di trasmettere esclusivamente in via telematica tutte le informazioni relative all’Anagrafe tributaria. Entro il prossimo 30 giugno, infatti, dovranno essere inviati, attraverso il software messo a disposizione dal Fisco, i dati e le notizie su iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli Albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.

Il nuovo termine scatta proprio a partire da quest’anno, con riferimento ai dati 2020: a fissare la scadenza, valida per ciascuna annualità, è stata l’Agenzia delle entrate con il provvedimento direttoriale n. 26004/2021, dello scorso 27 gennaio. I soggetti tenuti all’invio delle comunicazioni in via telematica sono gli Ordini territoriali , i quali - tuttavia - potranno avvalersi, oltre che di un intermediario qualificato, anche del supporto dei Consigli nazionali espressamente delegati a svolgere tale compito e/o che abbiano siglato specifiche convenzioni per lo scambio dati con le Entrate.

Loading...

Una serie di opzioni alternative previste, si legge nel provvedimento, «in considerazione della estrema eterogeneità dei soggetti obbligati, al fine di garantire la massima qualità del dato». Il costante aggiornamento dell’Anagrafe tributaria, infatti, è fondamentale per il corretto svolgimento delle attività di controllo fiscale.

A una prima verifica sul campo, tuttavia, la situazione appare poco uniforme. Con gli Ordini più grandi - quelli con più iscritti e più risorse a disposizione - allineati con l’obbligo, mentre a fare fatica, talvolta, sono i consigli territoriali meno «strutturati», che in alcuni casi ammettono di non essere pronti a dialogare con il Fisco su base digitale e puntano sul supporto dei Consigli nazionali.

Tra le categorie che appaiono più pronte ci sono gli avvocati. All’Ordine di Roma - circa 26mila iscritti e più di 6mila praticanti - «ogni mese iscriviamo circa cento nuovi avvocati - spiega il presidente dell’Ordine della capitale, Antonino Galletti -: come si può immaginare, sono molteplici le attività di invio telematico già in atto». La questione relativa all’Anagrafe tributaria è stata discussa di recente «ed è stato deliberato - prosegue Galletti - di delegare la trasmissione dati al Consiglio nazionale forense». In linea anche un Ordine molto più piccolo, come quello di Ragusa (circa 1.100 iscritti) dove si provvede da tempo alla comunicazione tramite Entratel.