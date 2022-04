Tutti i dossier caldi del governo: dai nuovi aiuti per il caro energia alla giustizia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una proroga degli aiuti per far fronte agli ulteriori effetti dell’incremento del costo dell’energia, nel contesto di un’inflazione che a marzo ha registrato un’accelerazione su base tendenziale dovuta prevalentemente ai prezzi dei beni energetici. Nuovi fondi per l’accoglienza dei profughi ucraini, probabilmente un ampliamento della platea del bonus sociale e garanzie per la liquidità delle imprese. Si attendono questi e altri sostegni nel nuovo decreto su cui lavora il governo per impiegare entro fine mese circa 5 miliardi del “tesoretto” previsti nel Def. Il provvedimento, che dovrebbe vedere ottenere il via libera del Consiglio dei ministri questa settimana, probabilmente venerdì 22 aprile, potrebbe anche allungare la durata ai finanziamenti garantiti alle imprese.

Per un secondo round più corposo di sostegni, si attende di capire se ci sarà una “risposta Ue”, una sorta di Recovery di guerra. E se non dovesse arrivare, si cercherà un’altra soluzione. Le richieste dei partiti di maggioranza, in parte, sono già sul tavolo: il leader del M5s Giuseppe Conte, per esempio, ha chiesto di azzerare l’Iva su prodotti alimentari come pane, latte, carne e pasta e di ridurla per le bollette di luce e gas; il segretario dem Enrico Letta ha ipotizzato un assegno energia per le famiglie più deboli.

Intanto, mercoledì 20 e giovedì 21 aprile il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e il responsabile della Transizione ecologica Roberto Cingolani saranno in Congo e Angola. Rappresenteranno l’Italia sostituendo il presidente del Consiglio Mario Draghi, risultato positivo al Covid, nell’ambito dell’ennesima missione nell’ambito della strategia di diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas rispetto a quello che arriva dalla Federazione russa.

Pd, M5s e Fi premono per un nuovo scostamento

Il braccio di ferro nella maggioranza è sulle risorse da mettere sul tavolo per sostenere famiglie e aziende. Mercoledì 20 aprile Camera e Senato esamineranno il Def, con richieste di scostamento condivise da più parti della maggioranza ma non da Palazzo Chigi e Mef, che per ora non hanno nei piani extra-deficit. Un nuovo scostamento di bilancio non deve essere un tabù per il Pd, che spinge per sgravi fiscali e contributivi, condividendo con il M5s la necessità di un meccanismo di detassazione degli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali. Per il partito di Giuseppe Conte, d’altronde, lo scostamento è senz’altro necessario, e da FI Alessandro Cattaneo ha esortato il premier Mario Draghi a un altro “Whatever it takes”. «Sei miliardi di euro di fronte allo scenario attuale non sono sufficienti, dobbiamo tutti sforzarci di fare di più - ha messo in evidenza il responsabile dei dipartimenti del partito azzurro -. È perciò il momento di investire , rivedendo il Pnrr date le nuove condizioni internazionali, utilizzare la leva fiscale in modo deciso e, se fosse necessario, utilizzare uno scostamento».

