Tutti i dubbi dei mercati sulla strategia (e la comunicazione) della Fed

È un mercato decisamente disorientato quello che nella giornata di martedì attendeva le parole di Jerome Powell per capire la piega che prenderanno le politiche monetarie della Federal Reserve da lui guidata. I listini europei hanno infatti messo fine a tre giorni consecutivi di ribassi, senza però eccedere in ottimismo e restando piuttosto guardinghi: Piazza Affari ha chiuso a +0,66%, poco alle spalle di Francoforte (+1,1%) e Parigi (+0,95%) e l’avvio incerto di Wall Street non ha certo contribuito...