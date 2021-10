Tutti i limiti all’uso dei tax credit dalla sanificazione agli affitti

3' di lettura

Crediti d’imposta con limiti di utilizzo. Dalla compensazione alla cessione, fino alla (non sempre possibile) fruizione diretta in dichiarazione, le modalità di impiego sono diverse. Ma queste modalità – e le tempistiche - variano in funzione della tipologia del credito: occorre perciò un attento esame preventivo già in sede di caricamento del credito nei programmi contabili che assistono gli operatori. Mentre proroghe e rinnovi dettati da decreti e leggi successive, con continui cambi in corsa delle regole, generano ulteriore confusione in un contesto che, fin dall’origine, già di suo non brilla(va) certo di semplicità.

Adeguamenti anti-contagio

Vediamo con ordine, concentrandoci sui crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le locazioni commerciali.

Per quanto riguarda l’adeguamento degli ambienti lavorativi (articolo 120 del Dl Rilancio 34/20), va detto che la legge di Bilancio 2021 (legge 178/20, si veda il box) è intervenuta per accorciare i tempi di impiego del tax credit: portando il termine dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2021.

Una scelta che, di fatto, ha tolto tempo utile all’impiego del credito, penalizzando in particolar modo quei contribuenti che avevano scelto di usarlo in compensazione con le imposte relative all’anno 2020.

Il tutto acuito dall’ulteriore circostanza per cui il credito non risulta nemmeno gestibile direttamente in dichiarazione dei redditi, ma solo in compensazione nel modello F24 oppure come cessione (anche parziale), ex articolo 122 del Dl 34/20, ad altri soggetti.