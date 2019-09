Tutti i marchi del food italiano diventati «stranieri» / Algida

Per la rubrica «forse non tutti sanno che», il famoso Cornetto è nato a Caivano, provincia di Napoli, nel 1960 per mano del gelataio Spica. A Roma, nel 1945, fu fondata invece la Algida. La multinazionale anglo-olandese del food Unilever nel 1976 ha rilevato entrambi i soggetti e ha avviato un processo di internazionalizzazione del gelato italiano. Ultimo tassello: l’acquisizione del marchio Grom (2015), catena di gelaterie «come una volta» fondato a Torino nel 2013.