Tutti i marchi del food italiano diventati «stranieri» / Perugina

Perugina

La Società Perugina per la Fabbricazione dei Confetti viene fondata nel 1907 a Perugia da Francesco Buitoni, rampollo della famiglia ormai divenuta celebre per la produzione di pasta in quel di Sansepolcro. Lega indissolubilmente la sua fama al Bacio, per eccellenza la pralina degli innamorati, must a San Valentino. Nestlé acquisisce Perugina nel 1988 insieme con il gruppo Barilla, dopo la parentesi Cir.