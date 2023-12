«Tutti modelli funzionano con le persone giuste»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un “motore” da 190 imprese, 3.700 addetti, 1,4 miliardi e ricadute per oltre 22 miliardi sui territori. È la fotografia del settore fiere in Italia tracciata dal presidente di Aefi Maurizio Danese, l’Associazione di riferimento delle imprese del comparto fieristico italiano.

Presidente, che fase economica sta vivendo il settore delle fiere in Italia?

Durante i due anni di Covid abbiamo temuto che il mondo delle fiere sarebbe uscito pesantemente ridimensionato, con la possibilità che il modello digitale prendesse il sopravvento sulle fiere in presenza. In realtà questa idea è stato uno stimolo per accelerare la digitalizzazione, anche per ridurre i costi e per sfruttare i database, e oggi ci troviamo con le fiere che hanno dimostrato come la presenza sia ancora determinante ma il digitale può aiutare molto ad essere più efficienti ed economici. C’è stato un grande ritorno agli eventi in presenza e i dati del 2023 lo dimostrano, si sta chiudendo come un anno soddisfacente. Io guido Fiera Verona e abbiamo quest’anno registrato il migliore fatturato di sempre.

Il settore è attivo sul fronte del Merger e Acquisition o è un comparto stabile?

Un’altra cosa che abbiamo in realtà imparato dal periodo della Pandemia è che oggi le Fiere si parlano molto di più di quanto accadeva in passato. Si stanno perciò evitando duelli di campanile e si stanno invece guardando nuove opportunità o situazioni comuni. Se pensiamo al caso dell’integrazione tra Milano e Parma si comprende bene come gli operatori si siano resi conto che è inutile e controproducente farsi la guerra in Italia ma è importante invece trovare nuove occasioni di sviluppo all’estero.