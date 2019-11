Tutti i motivi che spiegano la corsa dei gestori al debito emergente

(Epa)

I venti di “deglobalizzazione” alimentati dalla controversia sui dazi aperta dall’amministrazione Trump non sembrano finora aver penalizzato sui mercati le economie che in questi anni hanno più di altre beneficiato della crescita degli scambi commerciali frutto della globalizzazione: quelle dei Paesi emergenti. Stati Uniti e Cina si apprestano a firmare un accordo per sanare almeno una parte delle questioni aperte in tema di commercio. Ma questa schiarita sul fronte dazi, che ha dato la spinta alle Borse mondiali, è arrivata solo di recente. Per buona parte dell’anno gli investitori sono rimasti in balia dell’incertezza sul tema dei dazi. In questo contesto i mercati emergenti, potenzialmente una delle classi di investimento più vulnerabili in caso di “deglobalizzazione”, hanno dato tuttavia prova di una notevole resistenza.

Non tanto sul fronte azionario (l’indice Msci Emerging Markets da inizio anno ha registrato un rialzo del 10% contro un +20% dell’indice azionario globale Msci World).

Quanto su quello del reddito fisso: da inizio anno l’indice Bofa ML Emerging Markets Sovereign Bond ha guadagnato quasi il 7,5% facendo meglio dell’analogo indice dei bond sovrani “sviluppati” che da inizio anno ha guadagnato il 5,39 per cento. Se poi si allarga il campo di osservazione ai bond societari e ai titoli in valuta locale i guadagni sono superiori al 10 per cento.

Da inizio anno - calcola Epfr Global - i fondi che investono in debito emergente hanno registrato flussi netti in entrata per oltre 36 miliardi di dollari con una crescita delle masse gestite del 7,7 per cento. L’Institute of international finance, che pubblica mensilmente una statistica sui flussi di capitale netti in bond azioni emergenti che tiene conto anche di altri canali oltre a quello dei fondi comuni, ha censito flussi positivi per tutti i mesi dell’anno con la sola eccezione di agosto. Il grosso dei capitali esteri si è riversato sul reddito fisso. Per dare un’idea delle proporzioni si può citare la statistica sul mese di ottobre che ha visto le economie emergenti attrarre dall’estero 22,5 miliardi di investimenti di portafoglio netti suddivisi in 21,3 miliardi netti sui bond e 1,2 in azioni.

La prospettiva di un rallentamento dell’economia mondiale correlato all’incertezza sui dazi ha penalizzato il segmento azionario mentre sul fronte obbligazionario sembra quasi che l’effetto sia stato l’opposto. Questo è successo perché la reazione delle maggiori banche centrali (Fed, Bce e Bank of Japan) ai segnali di peggioramento della congiuntura è stata all’insegna del rilancio delle politiche espansive. La Fed, che fino a novembre dello scorso anno pareva orientata a proseguire sulla strada del rialzo dei tassi, ha messo in atto una brusca inversione di rotto optando per la via del taglio dei tassi annunciando ben tre riduzioni del costo del denaro. L’ultima sforbiciata è stata comunicata al direttivo di ottobre.