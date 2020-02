È il Nutella day: tutti i numeri del fenomeno La crema alla nocciola inventata ad Alba nel 1964 è prodotta in 11 stabilimenti a livello globale e ha conquistato 160 mercati di Filomena Greco

Un fenomeno industriale prima ancora che di marketing, quello di Nutella, che conta milioni di appassionati in tutto il mondo e può vantare un giorno dedicato a celebrarla, il 5 febbraio, appunto. Prodotta in 11 stabilimenti, due dei quali in Italia, Alba e Balvano, Nutella è un fenomeno in crescita e punta a diventare un brand globale. La crema alla nocciola inventata da Michele Ferrero nel 1964 ad Alba ha conquistato 160 mercati.

Dalla crema spalmabile ai biscotti

Espressione del gusto e della capacità dell'industria dolciaria piemontese nella lavorazione di cacao e nocciole, Nutella nasce già con una connotazione internazionale e richiama nel nome il termine inglese Nut. In un anno Ferrero produce circa 400mila tonnellate di crema spalmabile e se si mettessero in fila i vasetti di Nutella prodotti in 12 mesi si arriverebbe a fare il giro della terra più di una volta e mezza.

Il fenomeno Nutella è cresciuto in questi anni, tanto da diventare una famiglia di prodotti all’interno del Gruppo Ferrero, prima grazie al lancio del Nutella B-ready e poi, da pochi mesi, grazie ai Nutella buscuits che promettono di rivoluzionare il mondo dei biscotti sparigliando le carte e puntando a 80 milioni di vendite al primo anno di mercato e una quota di mercato compresa, secondo le stime, tra il 5 e l'8%.

Per la produzione giornaliera di biscotti servono almeno 32 tonnellate di Nutella. Negli Stati Uniti poi sono stati aperti i due Nutella Cafè, a New York e Chicago, dove si possono assaggiare pane, crêpes, french toast e waffle con base Nutella, ed è anche nato un hotel completamente dedicato alla crema alla nocciola più famosa del mondo.

La giornata dedicata

Nutella può contare su milioni di fan come dimostra la grande visibilità durante il World Nutella® Day, evento social inventato nel 2007 dalla blogger Sara Rosso e che l'anno scorso ad esempio ha ottenuto 6,5 milioni di menzioni online, con la parola Nutella menzionata una volta ogni 5 secondi.