Super Bowl, tutti i numeri della sfida da 100 milioni di spettatori

Patrick Mahomes, il numero #15 dei Kansas City Chiefs (Afp)

Il Super Bowl su Fox

Quest’anno tocca a Fox trasmettere la finale (insieme a Cbs e a Nbc detiene i diritti per le partite della domenica e fa a turno con loro per ospitare il Super Bowl): a novembre aveva già venduto gli slot pubblicitari. Costo: 5,6 milioni di euro per 30 secondi, un record. Donald Trump ha comprato uno spazio di 60 secondi per mandare in onda un spot per la sua rielezione. Michael Bloomberg ha fatto lo stesso. Anche Facebook ha prenotato uno spazio da 60 secondo: è il suo debutto al Super Bowl.

I ricavi pubblicitari

Si stima che i ricavi pubblicitari quest’anno abbiano toccato quota 400 milioni. Nel 2019 la Cbs che trasmetteva l’evento aveva incassato in pubblicità 336 milioni, una cifra che 15 anni fa si aggirava sui 150 milioni di dollari. Le finali Nba del 2019, durate sei partite, hanno generato per l’emittente Abc 288 milioni in ricavi pubblicitari. Le World Series 2019, le finali di baseball, si sono fermate a 191 milioni, incassati da Fox.

Richard Sherman, corner back di San Francisco, alla conferenza stampa di presentazione del Super Bowl LIV

Una platea mondiale

Hanno guardato la finale lo scorso anno 98,3 milioni di americani, il dato più basso in 11 anni, per cui si aspettano numeri in crescita per il Super Bowl 2020. Il record è del 2015: 114 milioni di spettatori negli Usa, più una cinquantina in tutto il mondo.

Quanto spendono gli americani

L’immensa platea genera ricavi vari legati alla serata, dalle classiche alette di pollo da consumare con gli amici (e con la birra) alle divise ufficiali da indossare davanti alla tv. La National Retail Federation ha condotto un sondaggio insieme a Prosper Insights & Analytics: 194 milioni di adulti hanno dichiarato che guarderanno il Super Bowl 2020. Ognuno spenderà 88,65 dollari a testa (la cifra più alta da quando viene condotta questa indagine, nel 2007) per cibo, bevande, merchandising e suppellettili varie necessarie ai gruppi di visione domestica. Il totale della spesa degli americani per il Super Bowl 2020 si attesta quindi sui 17,2 miliardi di dollari.

Di questi, l’80% va in pizze, hamburger, birre e sodas, l’11% in divise delle squadre, il 9% viene speso per la tv, l’8% per le decorazioni, il 6% è un investimento negli arredi.