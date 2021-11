Tutti i nuovi ristoranti stellati della Guida Michelin 2022 Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ristorazione italiana pluristellata. Nella 67edizione della Guida Michelin Italia 2022 spiccano 378 ristoranti stellati con due new entry e 33 novità mentre sono stati confermati tutti gli 11 ristoranti a tre stelle. Salgono a 38 i ristoranti che «meritano una deviazione». Tra tutte le regioni spicca la Campania con ben 8 nuove stelle che per la presenza dei due nuovi ristoranti due stelle Michelin: uno di questi è il ristorante Tre Olivi di Paestum, passato da zero a due stelle. Tra le novità ecco i sedici ristoranti timonati da chef con età uguale oppure inferiore ai 35 anni e cinque chef sono under 30. L’evento è stato condotto da Fjona Cakalli con la partecipazione di Federica Pellegrini che, in veste di Ambassador Michelin, ha annunciato i 17 ristoranti ai quali gli ispettori hanno assegnato la Stella Verde Michelin per la sostenibilità. Il totale dei ristoranti con stella verde sale così a 30. Nella classifica delle stelle per regioni, la Lombardia mantiene la leadership grazie ai 56 ristoranti ed ai 4 nuovi stellati. La Campania con 7 new entry si aggiudica invece il record annuale di novità conquistando il secondo posto con 48 ristoranti. Il Piemonte vede una novità e 45 ristoranti e scende sul gradino più basso del podio mentre con una new-entry e 41 ristoranti la Toscana è in quarta posizione davanti al Veneto che a fronte del totale di 36, è la seconda regione più premiata del 2022 grazie a 5 nuovi ristoranti stellati presenti in guida.

Tra le province, Napoli si conferma prima per distacco con ben 30 ristoranti seguita da Roma in seconda posizione con 20 e quindi da Bolzano terza a quota 19 ristoranti davanti a Cuneo con 18. Milano scivola in quinta posizione con 16 ristoranti stellati.

Nella Guida Michelin 2022, le insegne con tre macaron propongono una cucina che «vale il viaggio», ed i ristoranti selezionati sono: Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), St. Hubertus, a San Cassiano (BZ), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull'Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Mauro Uliassi a Senigallia (AN) e Enrico Bartolini al MUDEC a Milano. Sono stati conferiti 4 premi speciali:•PREMIO MICHELIN GIOVANE CHEF 2022 by Lavazza, assegnato a Solaika Marrocco, Primo Ristorante, Lecce•PREMIO MICHELIN SERVIZIO DI SALA 2022 by Intrecci – Alta Formazione di Sala, assegnato a Matteo Zappile del ristorante il Pagliaccio, Roma•PREMIO MICHELIN CHEF MENTORE 2022 by Blancpain, assegnato a Nadia Santini, ristorante dal Pescatore, Canneto sull'Oglio (MN)•PREMIO MICHELIN SOMMELIER 2022 by Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, assegnato a Sonia Egger, ristorante Kupperlain, Castelbello (BZ).



La App Michelin ristoranti, è disponibile gratuitamente di oggi per iOS e Android. L'edizione cartacea della Guida Michelin Italia 2022 sarà invece disponibile in tutte le librerie a partire dal 3 dicembre.