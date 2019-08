Dal nodo Conte al taglio dei parlamentari, tutti gli ostacoli sulla via di un governo Pd-M5S Dal nodo Conte premier, al taglio dei parlamentari, alle divisioni all’interno dei due partiti: sono molti gli ostacoli sulla strada della formazione di un governo giallorosso di Andrea Gagliardi

Il nodo Conte premier, il taglio dei parlamentari, le divisioni all’interno dei due partiti, le divergenze programmatiche, il doppio forno del M5s pronto a cedere alle lusinghe della Lega (con l’offerta della presidenza del consiglio a Di Maio) se la trattativa con il Pd dovesse arenarsi. Sono molti gli ostacoli sulla strada della formazione di un governo giallorosso.

Lo scontro su Conte premier

Il primo intoppo è sul nome del candidato premier. Il Movimento Cinque stelle ha impresso un’accelerazione alla trattativa nel corso del primo incontro di ieri sera tra Zingaretti e Di Maio, puntando con decisione sul reincarico a Giuseppe Conte. Proprio mentre sul suo blog Beppe Grillo lodava il presidente del consiglio dimissionario elencandone le qualità («Ci ha ridato dignità. Scambiare lui, come facesse parte di un mazzo di figurine del circo mediatico-politico, sarebbe una disgrazia»). Un aut aut inaccettabile per Zingaretti, che ha ribadito la richiesta di discontinuità. E di un governo di svolta, a partire dai nomi. Di qui il veto su Conte. Anche se i toni non sono ultimativi («Il confronto continuerà nelle prossime ore»).

Le divergenze sul taglio dei parlamentari

Altra condizione posta dal M5s è il taglio dei parlamentari entro settembre senza «controcondizioni». Il Pd ha ricordato però che il taglio va accompagnato da «garanzie costituzionali e da regole sul funzionamento parlamentare», assicurando la disponibilità sollecitata dai Cinque Stelle a costruire un calendario insieme in tempi rapidi. Per i dem (che in Parlamento ha sempre votato contro il ddl costituzionale) la riforma va accompagnata dalla revisione della legge elettorale in senso proporzionale. Questa modifica, inoltre, dovrebbe andare di pari passo con l'introduzione in Costituzione della sfiducia costruttiva sul modello tedesco, per non aumentare ulteriormente il rischio di ingovernabilità, nonché da una modifica dei regolamenti parlamentari.

