Tutti pazzi per le due ruote: le opportunità della mobilità lenta

Per la giornata mondiale della bicicletta tante le iniziative e i premi dedicati alle due ruote, con uno studio Ipsos che conferma l'amore italiano per le due ruote



Da oltre due anni si registra un ritrovato amore per la bici. Tra i motivi che hanno spiegato le vele della bikeconomy il bonus-bici e le difficoltà di spostamento da pandemia prima, e, oggi, le nuove ciclabili sorte in seguito allo stanziamento di fondi strutturali per la mobilità sostenibile.

Un vento in poppa che, in prospettiva, sarà nuovamente alimentato dal caro carburante, che spingerà inevitabilmente nuovi adepti a tornare (o cominciare) ad usare le due ruote per spostamenti a breve e medio raggio.

La bici preferita all’auto

L'Italia, dunque ama le biciclette, come dimostra il recente sondaggio Ipsos sulla mobilità sostenibile, condotto in 28 Paesi, che ha indagato proprio le principali opinioni dei cittadini in merito all'utilizzo delle due ruote a pedali (anche elettriche).

In Italia, il 49% degli intervistati ha dichiarato di possederne una da poter utilizzare personalmente per i propri spostamenti con il 26% che la utilizza per fare attività fisica e soltanto il 10% per raggiungere il proprio posto di lavoro o studio. E poi c'è un 8% che afferma di utilizzare i sistemi pubblici di condivisione delle biciclette (bike sharing).