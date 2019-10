Tutti pazzi per le sneakers: ecco i dieci modelli più cercati online Secondo Statista sarà di 100 miliardi di dollari il giro d'affari tra 5 anni. Da Lyst, in esclusiva, la classifica dei modelli e dei brand più cercati online: al primo posto le Balenciaga Triple S (da uomo) e le Gucci Ace con un’ape dorata (da donna) di Marta Casadei

Dallo sport alle passerelle. Nate per essere indossate durante l’esercizio fisico, le sneakers hanno cambiato pelle complice lo sviluppo di una cultura street

Calpestano campi da tennis, piste da running, ma anche pavimenti di scuole, uffici e hotel di lusso. Da anni, ormai, anche le passerelle. E, nonostante gli insider le abbiano già derubricate dalla voce “tendenza di lungo periodo” per inserirle in quella “bolla fashion”, non smettono di essere acquistate. A cifre che hanno anche tre zeri.

La domanda trasversale

Il business delle sneakers è in continua crescita: secondo Statista passerà dai 62,5 miliardi di dollari di giro d’affari registrato nel 2017 ai quasi 98 miliardi del 2024. Senza mostrare segni di debolezza.

La domanda delle ex scarpe da ginnastica si è estesa a macchia d’olio coinvolgendo segmenti di pubblico eterogenei. Per un consumatore che sceglie la scarpa in ragione della comodità, infatti, ce ne sono altrettanti che acquistano sneakers per motivi diversi, che spaziano dalla moda al collezionismo, fino alla voglia di rafforzare la propria appartenenza a un movimento culturale d’ispirazione streetwear che, oggi, abbraccia soggetti trasversali per età e portafoglio.

Le fiere-evento

La community degli appassionati (in gergo, sneakershead) si è riunita a Milano il 5 e il 6 ottobre, complici due manifestazioni: da un lato della città (a Fieramilanocity) è andata in scena la prima edizione di Plug-Mi, organizzata da Fandango Club e Micam-Fiera Milano, con oltre 30 brand che hanno presentato anteprime di collezioni esclusive e limited edition, dando anche la possibilità ai visitatori di farsi personalizzare i modelli e partecipare a talk e concerti pagando 15 euro di biglietto d’ingresso. Dall’altro (in via Orobia, vicino alla Fondazione Prada) si è tenuta la seconda edizione di sneakersness, format internazionale dedicato ai reseller (si veda l’articolo accanto, ndr) che a Milano ha attirato oltre 10mila visitatori (al costo di 12-15 euro al giorno e 17-20 euro per due giorni).

Nonostante i format diversi, le manifestazioni hanno messo in luce l’importanza, al di là del prodotto in sé, dei contenuti extra: «Questa industria è molto complessa - spiega Domenico Romano, direttore marketing di AW Lab, insegna retail multimarca specializzata nella vendita di sportswear e partner di Plug-Mi - perché dietro il prodotto c’è un intreccio di elementi culturali diversi, che spaziano dall’arte alla musica fino alla moda. Chi compra non vuole solo la sneakers, ma anche riconoscersi in un sistema di valori, vivere un’esperienza che può ricordare, per esempio, facendo personalizzare la sneakers acquistata». O comprando un pezzo iconico, magari in serie limitata.