Tutti in pista. Ecco 25 destinazione dove la neve è divertimento ed esperienza

Grazie all'abbondante neve scesa su tutte le Alpi sarà un' avvio di stagione con i fiocchi ai piedi del Cervino e del Monte Rosa e dal Monte Bianco alle cime delle Dolomiti passando per Ortles e Alpi Retiche. Archiviate due stagioni in piena pandemia, quella del 2022 è un’apertura di stagione da incorniciare. Si inizia oggi a Cervinia dove in realtà almeno sul ghiacciaio si scia da ottobre w con l'apertura in notturna a Oberegghen (ore 19) in Val D'Ega. Poi sarà la volta di Plan De Corones, Cortina D'Ampezzo, Madonna di Campiglio, Courmayeur, Pila. Ma per la maggioranza di impianti di risalita, ristoranti e hotel l' opening del grande Circo Bianco è prevista per il prossimo week end. Se la crisi energetica e il rally inflazionistico hanno portato ad un rincaro dei prezzi degli skipass, nuove formule più flessibili consentono di risparmiare qualcosa. Come nel carosello del Dolomiti Superski (1200 km di piste) che propone per la stagione 2022-23 numerose tipologie di biglietti (tessera 5 giorni su 6 che permette di saltare 1 giorno su 6 oppure 10 giorni su 14, il Superski Family che garantisce alle famiglie (minimo 3 persone) un'elevata flessibilità nell'uso, il pacchetto Superday e le tessere a valore). Flessibilità è anche la parola d'ordine in Val D'Aosta, Lombardia e Piemonte. Da non perdere proprio nell'avvio di stagione in alcune destinazione le offerte “premier” dove si possono spuntare prezzi di favore su skipass, pernottamenti in hotel e perfino lezioni di sci. Ma la montagna in inverno non è solo sci. In molte località c'è solo l'imbarazzo della scelta per fare esperienze all'aperto se si ama il contatto con la natura oppure immergersi nella cultura e negli usi delle popolazioni di montagna se si preferisce il tepore degli ambienti di casa. Ai più fortunati consigliamo di andare nelle settimane e/o giornate meno frequentate: l'esperienza sarà più unica, spesso anche a prezzi più vantaggiosi.

