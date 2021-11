Tutti in pista: ecco dove si torna a sciare

Ascolta la versione audio dell'articolo

8' di lettura

In Val D’Aosta a Cervinia, grazie alle recenti nevicate e all’innevamento artificiale, da sabato 6 novembre entrano in funzione i primi impianti del Cervino Ski Paradise, sul versante italiano del comprensorio. Le altitudini assicurano piste innevate anche in Val Senales in Alto Adige, in Svizzera sul Diavolezza in Engadina e a Zermatt, e sui cinque ghiacciai del Tirolo. Chi vuole può spingersi fino in Francia alcuni impianti sono aperti anche a Les Deux Alpes. In molti comprensori italiani il primo opening è per il 27 novembre ma l’apertura ufficiale su tutto l’arco alpino è per il 4 dicembre. Tante le novità: dai nuovi tracciati ai sistemi per non fare code agli impianti di risalita.

Gli apripista in Italia

Da quasi un mese si scia in Val Senales che, grazie al suo ghiacciaio, ha riaperto cinque piste e 4 impianti su 11 a inizio ottobre. La vallata di confine tra Merano e l’Austria è meta classica di molte delle nazionali di sci alpino agonistico, in vista delle gare d’avvio di Coppa del Mondo. Seconda località è stata Cervinia dove dal 6 novembre entrano in funzione i primi impianti del Cervino Ski Paradise, sul versante italiano del comprensorio. Saranno attive le seggiovie Plan Maison, Fornet e Bontadini nella ski area del Plan Maison, a 2500 metri di quota. Si amplia così l’offerta per gli appassionati dello sci. Finora, infatti, si sciava solo sul ghiacciaio del Plateau Rosà in territorio svizzero. Qui la stagione durerà sino al 1° maggio. Fermi restando gli obblighi di green pass e mascherine, gli ospiti dell’Alta Valtournenche tornano ad attraversare il confine - italosvizzero - sci ai piedi, percorrendo il comprensorio trasfontaliero Cervinia-Valtournenche-Zermatt uno dei più grandi che unisce tre valli e due nazioni. Gli sciatori, salvo che i minori di 12 anni, devono presentarsi documenti alla mano (carta di identità valida) e con il Green pass, pronto per la scansione, in modo da velocizzare l’accesso. Per evitare assembramenti lo skipass si deve acquistare online.

Loading...

Unico ticket nei comprensori dalla Val D’Aosta

Sia in Val D’Aosta sia in Friuli da quest’anno ci sarà un unico biglietto per sciare in tutti i comprensori della Regione. Così ad ovest dell’arco alpino da la Thuile a Courmayeur, da Pila a Gressoney lo sciatore potrà scegliere la stazione in base ai propri gusti, alla qualità della neve e alle condizioni meteorologiche, evitando l'obbligo di dover sciare in una località predefinita. Stessa politica in Friuli Venezia Giulia dove si stanno scaldando i motori in vista dell’apertura della stagione invernale prevista per il 5 dicembre, data di avvio (meteo permettendo) dell'inverno sulla neve che si concluderà il 5 aprile tranne nel comprensorio Sella Nevea Kanin che proseguirà fino al 25. Da Piancavallo alle Dolomiti di Forni di Sopra e Sappada, passando per lo Zoncolan, Sauris, Tarvisio e Sella Nevea, le strutture si preparano a riaccogliere gli sciatori con tariffe invariate rispetto al passato (le più basse dell’arco alpino) e tra le principali novità, l'introduzione del Green Pass per l'utilizzo degli impianti di risalita, che avranno capienza variabile (dall'80 al 100%) in base alla tipologia.In Piemonte da Bardonecchia a Limone e Sestiere l’apertura è prevista per il 4 dicembre



In Austria sui cinque ghiacciai tirolesi

Si può già lasciare il segno sulla neve nelle aree sciistiche più alte del Tirolo, vale a dire le cinque grandi aree sciistiche del ghiacciaio di Stubai, Sölden, Hintertux, Pitztal e Kaunertal. E’ proprio qui che la stagione è extra lunga (si chiude i primi di maggio) con assoluta garanzia di neve ad oltre 3000 metri di altitudine. Con 300 chilometri di piste, 75 funivie e impianti di risalita e circa 100 chilometri di varianti, i cinque ghiacciai tirolesi sono un’ attrattiva unica. Qui c’è lo skipass “White5” che può essere utilizzato in modo flessibile su tutti i ghiacciai per un totale di dieci giorni (tra il 1° ottobre 2021 e il 15 maggio 2022) e costa 492 euro a persona. Si torna a sciare dovunque in Austria da fine novembre, sempre nel rispetto delle prescrizioni Covid.

Ad Obereggen si inizia il 26 novembre

Da Canazei a Selva d’ Val Gardena e poi fino a Cortina d’Ampezzo. Dalla Marmolada a Sesto passando per Plan De Corones lungo il Dolomiti Superski, che raggruppa 12 comprensori sciistici nelle valli dolomitiche dell'Alto Adige, del Trentino e del Bellunese, alcuni impianti apriranno venerdì 26 novembre, per poi andare a pieno regime dal weekend successivo, ovvero il 4 dicembre. Venerdì 26 novembre alle ore 19 The Alpine Club, Obereggen accenderà i riflettori sulla nuova stagione sciistica. Lo farà, come vuole la tradizione, in notturna, tra le prime, se non la prima, del carosello internazionale di cui fa parte: il Dolomiti Superski. Ma questa perla, oltre a splendide giornate di sci, snowboard e slittino e passeggiate all'ombra di Sua Maestà, il Latemar, offrirà anche magiche serata sulla neve: ogni martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 19 alle ore 22, i riflettori illumineranno la pista Obereggen, l'omonima pista da slittino e il Night-Snowpark. Il comprensorio, ad appena 20 minuti dal casello autostradale del Brennero (Bolzano Nord/Val d'Ega), è raggiungibile anche grazie a una linea skibus che lo collega a Bolzano, ai paesi della Val d'Ega e al centro sciistico di Obereggen. I 200 cannoni, disseminati tra Obereggen e le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, che insieme costituiscono lo Ski Center Latemar, garantiranno la presenza della neve fino al 18 aprile 2022, data di chiusura della stagione 2021-22