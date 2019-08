Tutti i sapori della lunga, mite e profumata estate di Taormina

2' di lettura

Dopo il Grand Tour dell'aristocrazia europea che organizzava lunghi soggiorni nel Belpaese, è arrivata l'era della Dolce Vita, raccontata da Federico Fellini nel suo omaggio a Roma che diventava meta elettiva delle vacanze del jet set internazionale. Due termini questi che sono diventati un nostro marchio di fabbrica, tanto solidi da assicurarci la fama a tempo indeterminato (a patto che venga sostenuta con innovazioni e infrastrutture).





Dopo l’incursione nella Costa Smeralda il nostro viaggio nelle mete indimenticabili prosegue a Taormina, dove l'estate si prolunga spesso fino a fine ottobre anche grazie a quel teatro greco che tra l'altro ne anticipa l'attrattiva già al IV secolo a.C.. Da Goethe in poi, la città siciliana “dall'aria mite, calda e profumata” è diventata un ritrovo per artisti, scrittori, intellettuali sedotti dai paesaggi assolati, il mare limpido e l'ambiente liberale. Tra gli altri c'era anche Robert Trewhella, un giovane ingegnere inglese arrivato in Italia attorno al 1850 per sviluppare la rete stradale, chiamato in Sicilia per costruire la ferrovia Circumetnea ai piedi del vulcano. Con Taormina fu subito amore, acquistò un lotto sul mare nella baia di Mazzarò per costruirci una casa di villeggiatura, che poi finì all’erede Alfred Percy, che la chiamò Villa Sant'Andrea, come il capo di fronte.

È passato un secolo e la residenza, oggi ampliata e trasformata in un lussuoso Belmond (del gruppo LVMH), ovvero uno di quei 5 stelle capaci di interpretare e trasmettere il fascino, la bellezza e il buon gusto del territorio in cui si trova. Tradotto nel vocabolario turistico contemporaneo significa essere al centro della vita mondana locale e animare la struttura con esperienze che restano impresse nella memoria.



Tolti le feste e gli ospiti vip durante gli eventi clou, dallo storico Film Festival alla rassegna libraria Taobuk, agli spettacoli del Teatro Antico, Villa Sant'Andrea è un acceleratore di Dolce Vita, con le camere affacciate sul mare o sul giardino di buganvillee, la spiaggia privata, la parmigiana sotto il pergolato e il kitchen party con dj set e street food siciliano.