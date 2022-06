Tutti i segreti di Utrecht, gioiello medievale olandese fatto di canali e poesia

E il Palazzo imperiale “Lofen”, in cui Utrecht venne proclamata città da Enrico V, distrutto da un incendio nel 1253 ma i cui sotterranei dal 2 giugno scorso sono di nuovo visitabili.

Da Rembrandt alla coniglietta Miffy

In un chiostro medievale nel centro storico troviamo poi il Museo Centrale, con la sua nuova mostra “La città in salute”: un percorso attraverso decine di opere (ci sono anche Rembrandt, Bruegel e Van Gogh) per ripercorrere il rapporto di Utrecht con salute e malattia, dall’epoca della peste all’avvento dei moderni vaccini.

Ma sempre nel Museo vale una visita la permanente di Dick Bruna, l’illustratore olandese padre di “Miffy”, la coniglietta nata dalla sua matita nel 1955 e diventata celebre in tutto il mondo (in Giappone la venerano, tanto da averla clonata vent’anni dopo nella versione nipponica “Hello Kitty”).

La città senza mura

Utrecht è una città senza mura in tutti i sensi: fin dal primo momento ti prende per mano, accompagnandoti nei suoi deliziosi canali costellati di caffè e ristoranti pieni di vita, nei vicoli medievali, nelle piazzette fiorite.

Luoghi un tempo frequentati da filosofi come René Descartes, da imperatori come Enrico V e Carlo V, da papi come Adriano VI (l’unico olandese, nato proprio a Utrecht, nonché l’ultimo straniero prima di Wojtyła). E da migliaia di scrittori, poeti e artisti.