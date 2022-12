Tutti a tavola! Collezionare pittori e fotografi che raccontano la convivialità

“Le Citron” (1880), di Édouard Manet. ©Courtesy Musée d'Orsay.

A tavola un gourmet esigentissimo si trova sempre e spetta a lui o a lei notare un'assenza importante tra “le cose” del Louvre, nel senso dell'intera collezione del museo e di tutti i musei francesi. Tra i quadri in mostra, diciamolo, manca ingiustamente una tela di Evaristo Baschenis, magnifico pittore seicentesco, principe della natura morta e inventore di un genere poi copiatissimo, la pittura di strumenti musicali. Non poteva toccare che a Maurizio Canesso, sua la magnifica Galerie Canesso a Parigi, ovviare a questa mancanza e organizzare, in collaborazione con l'Accademia Carrara di Bergamo, la prima mostra in Francia in senso assoluto dedicata a Baschenis, ovvero Evaristo Baschenis (1617-1677). Le triomphe des instruments de musique dans la peinture du XVIIe siècle , aperta fino al 17 dicembre e curata da Enrico De Pascale, storico dell'arte, massimo esperto internazionale del pittore bergamasco e già curatore della sua retrospettiva al Metropolitan di New York, nel 2000. In poco più di una cinquantina di opere, tra scene di cucina e metafisiche “tavole musicali”, Baschenis celebra la doppia natura del nostro nutrimento, terreno e spirituale. Ovunque regna il silenzio, sia che l'artista dipinga liuti, violini, chitarre, mandole, sia quando ritrae due polli spennati e le interiora sono crudelmente appoggiate su un tavolo. Il vero trionfa sempre, «perché Baschenis - spiega De Pascale - dipinge ciò che ha davanti agli occhi, non solo la varietà degli oggetti riuniti in mirabili composizioni, ma soprattutto la varietà del tempo che inserisce ogni cosa nel flusso della nostra esistenza. Con eguale virtuosismo, Baschenis sorprende l'istante della mosca che si posa su una partitura musicale e il riposo della polvere sulla cassa di un liuto, e il segno del nostro passaggio, altrettanto effimero su quella stessa polvere, è l'impronta delle dita di una mano».

“Polli e anatra appesi e frattaglie sopra il tagliere” (XVII secolo), Evaristo Baschenis, collezione privata.

Se parliamo di istanti e di tempi lunghi, allora, parliamo di fotografia. E se parliamo di quella fotografia che da oltre un secolo ritrae le occasioni della nostra convivialità, parliamo allora della bella collezione di photographie trouvée di Valentina De Santis, appena nominata vincitrice del premio Migliore Hotelier dell'anno per il Grand Hotel Tremezzo e il nuovissimo Passalacqua, magnifiche proprietà sul lago di Como. Un unico tema lega queste immagini anonime e antiche, che Valentina ha raccolto negli anni in giro per il mondo, e l'ingrediente segreto è il piacere di mangiare insieme, la sacralità del cibo, le attenzioni che dedichiamo a prepararlo e presentarlo sulla tavola di tutti i giorni e nelle occasioni di festa.

Da quando la fotografia è diventata un gesto semplice, alla fine dell'Ottocento, ogni generazione ha voluto ritrarsi a tavola per testimoniare il piacere della convivialità. Le immagini di questa pagina, anonime, realizzate dai primi del Novecento agli anni Trenta, provengono dalla collezione di photo trouvée di Valentina De Santis, ceo e proprietaria del Grand Hotel Tremezzo, sul lago di Como. ©Courtesy Grand Hotel Tremezzo

Queste piccole immagini, oggi esposte in parte nel ristorante L’Escale del Grand Hotel Tremezzo, raccontano frammenti di vita senza nome, una tavolata di amici, forse colleghi, forse attori a fine tournée, un picnic dei primi del Novecento, un “verre de vin rouge” negli anni Trenta della Provenza, un numero di camerieri acrobati. E poi c'è un gatto, che aspetta qualcosa o qualcuno sulla tavola di una cucina, accanto a una cestina di vimini vuota, forse allusione coltissima alla più famosa cestina di Caravaggio. Ed è proprio quel gatto, domestico e silenzioso, che ci ricorda chi siamo. Siamo degli affamati, sempre. Di cibo, di nuove idee, di ricordi.