Tutti i voli di Stato del 2019: in testa l’ex ministra Trenta con 17 viaggi in 49 tratte Tutti possono sapere chi sale a bordo di un aereo “blu”, chi vola e dove vola. La trasparenza impone la pubblicazione sul sito di palazzo Chigi dei voli di Stato, umanitari e sanitari di Nicoletta Cottone

Aerei di Stato: ecco chi può volare e perché

9' di lettura

Tutti possono sapere chi sale a bordo di un aereo di Stato: chi vola e dove vola. Una semplice regola di trasparenza introdotta nel 2011, al netto dei viaggi coperti dal segreto di Stato e dunque, sconosciuti ai più. La trasparenza impone la pubblicazione sul sito di palazzo Chigi dei voli di Stato, umanitari e sanitari. Quelli che possono usare i membri del governo, le prefetture, i consolati, il Mae (unità di crisi). Viene riportata la data del volo, chi ha volato e le motivazioni del viaggio. Fuori dall’elenco i «voli segreti per ragioni di Stato» e i voli effettuati dal premier, dai presidenti di Camera e Senato e dal presidente della Corte costituzionale.

Il passaggio da “tratta” a “viaggio”

In passato i voli di Stato risultavano più numerosi, perchè pubblicati per singola tratta sul sito di Palazzo Chigi, nella pagina dedicata dell’Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari. Alfano diventò così il «ministro con l’aereo blu» per il numero di viaggi accumulati in sei mesi fra il 2016 e il 2017: 68 in tutto. Dopo gli scandali, cambiano le regole: dal gennaio 2016 sul sito vengono riportati i dati complessivi del viaggio, indicati come “tratte”. Dunque a un appello generale ne risultano meno. Dai conti efettuati sulle tabelle pubblicate sul sito dedicato di palazzo Chigi, da gennaio a novembre 2019, ci sono stati 71 viaggi con voli blu, con 149 decolli.

Chi ha volato di più nel governo gialloverde: in vetta l’ex ministra Trenta

In testa alla classifica dei voli del governo gialloverde l’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta, in vetta con 17 viaggi e 49 decolli. Segue l’ex ministro dell’Economia Giovanni Tria con cinque viaggi e 10 decolli.



Sul podio, ma terzo nel 2019, l’ex ministro dell’Interno e vicepremier del governo gialloverde Matteo Salvini, indagato per abuso d’ufficio dalla procura di Roma per 35 voli effettuati quando era ministro dell’Interno con aerei ed elicotteri della Polizia e dei Vigili del Fuoco. Gli atti sono già stati inviati dai pm al tribunale dei ministri di Roma per chiedere di poter svolgere approfondimenti («Tutti i miei voli erano per motivi di Stato. Mai fatto voli di Stato per andare in vacanza, quello lo fanno altri», ha dichiarato Salvini).



Guerini in testa per i voli del governo giallorosso

La classifica del nuovo governo giallorosso, che ha iniziato a salire sugli aerei blu solo da settembre, vede in testa il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, con sette viaggi divisi in 13 tratte. Secondi alla pari il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese con quattro viaggi divisi in otto tratte.

Ecco i voli, le destinazioni e le motivazioni dei viaggi dei membri del governo che hanno volato quest’anno a bordo dei voli blu.