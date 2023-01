Aerei Usa a terra per ore dopo guasto informatico. Scali in tilt, migliaia di voli in ritardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

I voli negli Stati Uniti sono stati bloccati e hanno subito ritardi a causa di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (Faa).

In una dichiarazione alla Nbc, la Federal Aviation Administration ha affermato che «sta lavorando per ripristinare il sistema di notifica delle missioni aeree»e ha ordinato a tutte le compagnie di bloccare tutte le partenze dei voli interni agli Usa fino alle 9 ora di New York. «Stiamo eseguendo i controlli finali di convalida e ripopolando il sistema. Sono interessate le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale. Forniremo aggiornamenti frequenti man mano che faremo progressi».

Ripresa graduale dei voli dalle 9 del mattino americane

La Faa ha annunciato poco prima delle 15 ora italiana di aver revocato la sospensione dei voli in Usa a seguito di un problema al sistema di notifica delle missioni aeree. Le operazioni riprenderanno gradualmente dalle 9 ora di New York.

La Faa ha precisato che sta lavorando per ripristinare il sistema Notam (Notam to Air Missions): si tratta di un sistema di avvisi che vanno da informazioni sui lavori di costruzione negli aeroporti a restrizioni di volo urgenti o apparecchiature in avaria e a tutti i voli, sia commerciali che militari, è richiesto di passare attraverso il sistema.

Casa Bianca: no prove di attacco informatico

La Casa Bianca ha affermato che al momento non ci sono prove di un attacco informatico alla Faa.