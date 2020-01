Tutto il calcio minuto per minuto, 60 anni di emozioni alla radio

Racconta Aldo Grasso, noto critico radiotelevisivo: «Le due voci principali erano quelle di Ameri e Ciotti. Come capita nelle migliori famiglie i due si detestavano. Ciotti tendeva a interventi di tipo commentativo con un lessico vagamente colto e distaccato. Le “tirate” di Ameri erano cronaca pura basta sul ritmo serrato e sulla mancanza di pause. La terza voce era quella di Alfredo Provenzali, ben impostata, appena increspata da un vago accento genovese, calda e professionale. Di lui non si ricorda mai un alzata d’umore, uno screzio con un collega, un errore. Sembrava un signore di altri tempi, prestato al gioco più pazzo del mondo».

Una trasmissione che diventa una festa dei gol. Tempestiva, asciutta, imprescindibile. Una commedia all’italiana, anche se l’idea (promossa da Guglielmo Moretti, capo del pool sportivo della Rai) era stata importata dalla Francia da una trasmissione che si chiamava “Sport e musique”.

«Sì, nacque tutto così» racconta Ezio Luzzi, il mitico cantore della serie B, quello che interrompeva la diretta principale per un banale calcio d’angolo di una partita tra Lecce e Avellino. («Scusa, Ameri…»). «Nacque per caso tanto che nessuno ci credeva», precisa Luzzi. «Guglielmo Moretti aveva ascoltato per caso in Francia una radio che trasmetteva calcio, rugby e basket in contemporanea. La propose ai vertici ma gli risposero: a chi vuoi che interessi? E invece sono passati 60 anni e funziona ancora. Il nostro programma è sempre stato una grande orchestra. Tante grandi voci che hanno raccontato e raccontano ancora oggi il calcio e lo sport in generale. Quel gruppo è stato un fenomeno sociale che ha attraversato la storia italiana» conclude Luzzi.

Un successo che dura da 60 anni

Proprio così. Domenica dopo domenica la trasmissione cresce. A metà anni '80, ecco l’intuizione di Mario Giobbe, con l’estensione della diretta a tutta la partita: da RadioUno, Tutto il calcio passa a reti unificate quasi fosse un messaggio alla nazione, con la sua sigla indimenticabile («A taste of Honey» degli americani Scott e Marlow, per la tromba di Herb Alpert).

Poi avanza la tv, le tecnologie cambiano. Arrivano nuove voci. Riccardo Cucchi, Francesco Repice, Emanuele Dotto, Livio Forma che ripete come un mantra «Per coloro i quali si mettessero in questo momento davanti ai diffusori...»,

Il mondo va in fretta. E anche il modo di commentare è più rapido, così come il calcio. Le voci diventano doppie , arrivano i bordocampisti, cambiano le musiche e la pubblicità. Arriva Sky con le sue dirette in chiaro e a pagamento. Le radio private, con le loro cronache sgolate, s’inseriscono alzando la tensione espressiva insieme ai social. Tutto si frantuma in una poltiglia tecnologico-narrativa da cui è difficile estrarre un filo comune.