Tutto è pronto a Cortina per ospitare i Campionati del mondo di sci alpino La cerimonia d’inaugurazione il 7 febbraio poi nelle 13 gare in calendario si cimenteranno 600 atleti provenienti da 70 Paesi che gareggeranno su 5 piste iridate di Enrico Netti

Sono gli ultimi giorni del countdown verso i Campionati del mondo di sci alpino e Cortina d’Ampezzo offre il meglio di sé. Le Dolomiti sono imbiancate e le piste in condizioni perfette grazie alle abbondanti e continue nevicate. Difficile chiedere di meglio. In questi giorni la maggior parte degli hotel si prepara a riaprire per ospitare le nazionali che si affronteranno tra il 7 e il 21 febbraio nei Mondiali organizzati dalla Fondazione Cortina 2021. Il team sta ultimando i lavori per l’allestimento delle piste, delle strutture e delle altre infrastrutture. Si lavora ininterrottamente tenendo d’occhio le previsioni meteo per intervenire sulle piste e il territorio. «In pista stiamo operando con 450 persone, 20 battipista, 25 quad per farci trovare pronti - sottolinea Alberto Ghezze, direttore Area Sport Fondazione Cortina 2021 -. Il nostro compito è offrire agli atleti le migliori condizioni per gareggiare».

In questo scenario perfetto mancherà il pubblico perché le gare si svolgeranno a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria. Con le dirette tv e la app «Cortina 2021 Official App», sviluppata da Iquii l’official digital provider dei Mondiali, si potranno seguire le gare ma anche i dietro le quinte con live streaming delle conferenze stampa oltre a giochi e contest.

Nelle 13 gare in calendario si cimenteranno 600 atleti provenienti da 70 Paesi che gareggeranno su 5 piste iridate. Su 4 gli atleti si contenderanno le 39 medaglie in palio mentre l’ultima è dedicata alle qualificazioni. Tra addetti ai lavori, volontari e membri delle federazioni nazionali ci saranno 3.500 persone direttamente coinvolte nell’evento di cui 450 lavoreranno sulle piste. La copertura mediatica in tv sarà assicurata da Rai e i Mondiali saranno ripresi da 140 telecamere di cui una novantina seguiranno contemporaneamente l’evento che si stima verrà seguito da oltre 500 milioni di telespettatori.

I Mondiali di Cortina hanno una particolarità dettata dal Covid: «Sono il primo evento internazionale in situazione pandemica e abbiamo tutto il mondo che ci guarda - ha detto Giuseppe Pierro, Capo Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante la conferenza stampa di giovedì 28 gennaio -. Con Cortina d’Ampezzo daremo l’esempio perché è un modello internazionale di collaborazione tra pubblico e privato. Cortina sarà un trampolino di lancio, una manifestazione di successo».

Infatti l’evento è stato organizzato secondo un modello di partenariato pubblico e privato. «Dal 2017 a oggi il Governo ha garantito 40 milioni di euro e insieme al contributo dei privati arriviamo ad avere un investimento complessivo di 95 milioni - ricorda Valerio Toniolo, Commissario del Governo per Cortina 2021 -. Abbiamo garantito nei tempi le opere necessarie per i Mondiali e voluto accompagnare Cortina per lasciare una eredità importante. È un grande gioco di squadra».