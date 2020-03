“Tutto e subito”. Così il virus accelera gli ordini in alcune fabbriche dell’automotive

«Le richieste sono continue - spiega - e in generale c'è molta preoccupazione per la prosecuzione dell'attività. Dovendo fare una stima posso dire che in questo momento i nostri ordini sono superiori del 20-25% rispetto allo scorso anno. Anche se ovviamente si tratta di qualcosa di effimero, solo un anticipo sul futuro».



La tendenza a sovraordinare

Quadro non dissimile quello sperimentato da Comer Industries, gruppo di Reggio Emilia impegnato così come Comec nella componentistica meccanica. «L'aumento delle commesse è visibile - racconta il presidente e ad del gruppo Matteo Storchi - e in questa fase la tendenza dei clienti esteri è quella di sovraordinare. Noi però rispondiamo che non si può fare, stiamo già affrontando i nostri problemi nel garantire l'operatività dell'azienda. Ad ogni modo, quando i clienti chiamano, dopo essersi informati del nostro stato di salute chiedono lumi sulla nostra operatività». Lo stesso gruppo Comer, in attesa di comprendere l'evoluzione del quadro in Cina, ha dirottato a sua volta qui, nell'indotto nazionale, parte delle proprie richieste, affidando a fornitori locali commesse per sette milioni di euro.

Dalla componentistica alle fonderie il racconto con cambia troppo, con le bresciane Fonderia di Torbole o Fonderie Glisenti a segnalare richieste di nuovi ordini o anticipi di spedizioni. Mentre la varesina Fonderia Casati si è appena vista aggiudicare una nuova commessa da parte di un gruppo estero, che in precedenza affidava il 50% del componente ad un fornitore cinese, ritenuto ora più rischioso.



Dei cinque miliardi di dollari di componentistica auto cinese che ogni anno arriva in Europa (stima Roland Berger) solo l'8% è diretto all'Italia. Ma anche il 29% acquistato dalla Germania diventa in realtà obiettivo più che abbordabile per i nostri componentisti, che da sempre hanno in Berlino il proprio principale mercato estero di sbocco.

Opportunità per l’Italia

La crisi cinese in prima battuta poteva quindi essere letta come un'opportunità assoluta per l'Italia, anche se ora il quadro è radicalmente cambiato in più direzioni. Da un lato mettendo l'Italia al primo posto tra i paesi a rischio, con il risultato di generare nuovi timori da parte di operatori esteri che devono prendere decisioni sui propri acquisti.

Tra non molto, tuttavia, si porrà anche un problema di mercati. Per quanto l'intera filiera dell'auto possa andare alla rincorsa di volumi di scorta adeguati per non interrompere la produzione, molto presto per tutti si porrà un tema di domanda. È già accaduto in Cina a febbraio, con le immatricolazioni di auto quasi azzerate.