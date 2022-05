Tutto sulla fattura elettronica al via dal 1°luglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'estensione dal 1° luglio ai contribuenti forfettari e l'abolizione dell'esterometro con introduzione di nuovi adempimenti sono le principali novità che scattano dal 1° luglio per la fatturazione elettronica. Ma non saranno le sole in materia di fisco telematico: ci sono, per esempio, l'obbligo di Pos e quello fi e-fattura anche nei rapporti con San Marino. Sono coinvolti soggetti, compresi gli enti non commerciali. Così è necessario conoscere le norme per cogliere tutte le opportunità ed evitare errori sanzionabili. Nel nuovo Focus Norme e Tributi, in edicola con “Il Sole 24 Ore” il 1° giugno 2022 a 50 centesimi oltre il prezzo del quotidiano, gli esperti de Sole 24 Ore analizzeranno gli aspetti più rilevanti.