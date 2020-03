Tutto il meglio di Giovanna Rosadini

“Noi siamo un colloquio”, scriveva Hölderlin (in un verso usato non a caso dal grande psichiatra Eugenio Borgna come titolo di un proprio libro); e la Rosadini gli è molto vicina, quando scrive ad esempio in “Fioriture capovolte”: “È lo sguardo degli altri a mantenerci in vita/siamo un'impronta che rimane al cuore/di chi ci preme, a germogliare sulla ferita/il tralcio, il fiore oscuro che lega insieme”. Siamo sempre il frutto di una relazione fra noi e gli Altri, sembra voler dire anche la Rosadini, siamo ciò che ne viene e che ne avanza, ciò che fra noi e gli Altri passa e trascorre, nel tempo e nello spazio (perfino attraverso le generazioni, una dopo l'altra). Siamo storie che si intrecciano con altre storie; storie a loro volta in cerca di corpi e parole, di racconti che le tramandino, di visi e di sguardi che ci accolgano e ci contengano. È il volto degli Altri a restituirci il senso del nostro, di volto.



A voler raffigurarlo, l'Io immaginato dalla Rosadini, disegnato dalla sua poesia, ha le sembianze di una casa, potremmo vederlo così. Tutti noi, a pensarci bene, siamo alla perenne ricerca di un posto che ci assomigli, ci acquieti, ci riscaldi, di un posto, diceva Truman Capote, in cui io e le cose siamo legati fra noi. Ed è a questo, forse, che anche la Rosadini allude. Anzi, almeno in un caso lo afferma quasi espressamente, quando in epigrafe a una delle poesie del “Numero completo dei giorni” colloca i versi di Antonella Anedda, facendoli suoi: “Se non fosse che questo: giungere a un luogo/esattamente pronunciarne il nome, essere a casa”.

È una trasfigurazione, ma sembra rivelare la vera aspirazione di Giovanna Rosadini: ritrovare sé stessa in un tempo e in un luogo in cui tutto possa riconciliarsi, finalmente – il passato con il presente e il futuro, le nostre infanzie con quelle dei nostri figli, il significato di ciò che è accaduto con quello di ciò che poteva forse essere e magari sarà, le gioie con le pene, i ricordi con i desideri, la vita che si rigenera in altra vita, i nomi che portiamo sulle spalle con quelli che verranno, i corpi con altri corpi.

“Saremo noi, se ci sapremo riconoscere,/la terra promessa”, recita un altro verso nel “Numero completo dei giorni”. È pacata, la poesia della Rosadini, ma commovente ed emozionante: un'espressione contemporanea, in corso, della poesia come “emotion recollected in tranquillity” di cui parlava William Wordsworth.

Giovanna Rosadini, Frammenti di felicità terrena, LietoColle, € 13