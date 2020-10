Tutto il meglio della musica in streaming Nella nostra selezione concerti e opere trasmessi da Roma, da Londra e Vienna di Angelo Curtolo

Nella nostra selezione concerti e opere trasmessi da Roma, da Londra e Vienna

1' di lettura

In Italia gli spettacoli e i concerti aperti al pubblico sono sospesi fino al 24 novembre incluso, per disposizione governativa, come misura anti-pandemica.

Andiamo quindi a individuare fra tanti tre offerte di conerti e opere trasmessi in diretta streaming: da Roma, da Londra, da Vienna.



I Concerti del Quirinale

Il 1 alle 11.50 live streaming dalla Cappella Paolina del concerto (senza pubblico) del Trio Gustav, musiche di Rachmaninov (Trio élégiaque)e Brahms (l'op. 8). E' il terzo appuntamento della 19a Stagione, fin dall'inizio prodotta da Radio3; si concluderà il 28 marzo.

London Symphony Orchestra

Il 5 alle 19.30 live streaming dalla Jerwood Hall dove ascoltiamo classici e contemporanei finlandesi, come Sibelius e Saariaho, e il Concerto di Mendelssohn per violino, con Tetzlaff solista; dirige Mälkki, che ricordiamo con l'Orchestra di S. Cecilia lo scorso gennaio e alla Scala dirigendo la prima di Quartett di Luca Francesconi.

Leggi anche Il grido di dolore dei teatri, che sono luoghi sicuri e hanno avuto un solo contagio

Mälkki, finlandese, è direttore principale della Helsinki Philharmonic Orchestra, direttore ospite principale della Los Angeles Philharmonic Orchestra e già nel 2006 alla guida dell'Ensemble InterContemporain di Pierre Boulez.

Opera di Vienna

Il 3 alle 19.00 in diretta dalla Staatsoper l'opera Eugenio Onegin, di Čaikovskij. E' una nuova produzione, con la regia e scene di Černjakov, il regista moscovita premiato ben quattro volte con la Maschera d'Oro (il massimo premio teatrale russo) per le regie d'opera, al Mariinskij e al Bolshoi; ne ricordiamo Traviata all'inaugurazione scaligera 2013. È vincitore dell'International Opera Award 2013 come miglior regista, per La leggenda della città invisibile di Kitež alla Nederlandse Opera. L'opera rimane disponibile per 72 ore.