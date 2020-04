Tutto il potere del mare sulle bottiglie delle cantine inabissate

È una storia a sé quella di Antonio Arrighi, vignaiolo dell’Isola d’Elba, che ha deciso di ricreare il vino pregiato che veniva prodotto sull’isola greca di Chios. Nesos (dal greco antico: isola) ripercorre tutte le tappe della produzione: dopo la vendemmia, i grappoli sono immersi in mare in cesti di vimini e poi messi ad asciugare e appassire al sole, per poi passare alla vinificazione in anfora sulle bucce.

«Le ricerche ci hanno portato al vitigno ideale: la rizonica, tipica dell’Elba e originaria dell’Egeo – spiega Arrighi -. Grazie alla buccia spessa, può rimanere in immersione 3-5 giorni senza rovinare l’acino. Il sale marino, che entra per osmosi, permette di non usare solfiti». Ma il risultato più stupefacente è il raddoppio dei fenoli che si liberano dalla buccia, per un vino sapido con profumi di fiori macerati. Più che alla vendita, le pochissime bottiglie sono però destinate a esperienze uniche.

