Tutto pronto: Bezos si prepara a fare un giro nello spazio (vero)

L’incertezza dello Spazio

Insomma, ai poveri terrestri, condannati a camminare al suolo del pianeta, resta solo da capire dove inizia lo spazio, che tanto è tutta una convenzione e comunque, passati i 100 chilometri, poi si va avanti per miliardi e miliardi di chilometri o anni luce.

Ma l'umanità ha delle fissazioni coi record e quindi un buon 4% del mondo occidentale fissa il limite, in modo sfacciatamente opportunistico, a 95 chilometri dal suolo.

E mentre i fortunati e ricchi si godranno una visione della Terra da quell'altezza, agli altri resta da discutere se questi passeggeri di mezzi così potenti e raffinati possano chiamarsi astronauti o qualcosa di simile, come quegli intrepidi e intrepide che si allenano e istruiscono per mesi e mesi con le Agenzie spaziali, che non è proprio una passeggiata con finale in palestra.

In effetti, per i suoi scopi di spionaggio, l'aereonautica militare Usa ha sviluppato aerei che sono riusciti ad arrivare, negli anni '60 e successivi, agli 80 chilometri di altezza, record ancor non battuto da un jet diciamo convenzionale, e a chi pilotava questi mezzi letteralmente stratosferici i militari davano le ali di astronauta.

Poi è diventato più semplice osservare le mosse dei possibili avversari dallo spazio con i satelliti. Vedere la Terra dall’alto è bellissimo certamente, tutti vorremmo anche se da soli 100 chilometri si vede pochino, ma anche questo non è un record: la prima volta fu addirittura subito dopo la II Guerra mondiale quando una potente e terribile V2 nazista, preziosa preda di guerra, fu spedita in aria dagli americani con una telecamera.