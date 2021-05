Tutto pronto per Google I/O 2021, le novità attese della conferenza per sviluppatori

1' di lettura

Dopo la cancellazione dell'edizione 2020 in piena pandemia, Google non rinuncia all' appuntamento per la comunità di creatori , che si terrà in modalità solo online il 18, 19 e 20 maggio. Come da tradizione, Google terrà un keynote di apertura dall'interesse globale. Proprio durante i keynote degli scorsi anni erano state svelate le nuove generazioni di portatili Chromebook e la funzionalità Duplex dell'Assistente Google, l'intelligenza artificiale che poteva prenotare il parrucchiere o posti al ristorante.

Le novità quest’anno

Sono attese novità sul fronte dello sviluppo di Android 12, già diffuso in varie Developer Preview, e annunci di nuovi dispositivi hardware, tra cui lo smartphone Pixel 5a e una versione rinnovata degli auricolari Pixel Buds A. Sicuramente assisteremo a un cambio dell’interfaccia grafica di Android. Ma novità anche per la versione web di Google Maps. In un'apposita sessione verranno elencate le principali novità dell'API Javascript di Maps e di creare nuove esperienze nelle app web.

Le altre conferenze tecnologiche

Le principali conferenze tecnologiche del 2020 sono state cancellate o tenute in forma esclusivamente digitale. Per il 2021, resta in piedi il Mobile World Congress di Barcellona, dal 28 giugno al 1 luglio. Tuttavia, i principali big del settore, come la stessa Google ma anche Ericsson, Sony e Nokia hanno già escluso la loro presenza tra i padiglioni della fiera catalana.