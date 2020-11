Tutto pronto per il BTp Futura 2. È una buona idea per i piccoli risparmiatori? Dal 9 al 13 novembre parte il collocamento del nuovo BTp creato ad hoc dal Tesoro per finanziare le spese pandemiche. Avrà durata di 8 anni e tassi crescenti. Ecco i calcoli per capire fino a che punto potrebbe salire il rendimento finale di Vito Lops

Dal 9 al 13 novembre parte il collocamento del nuovo BTp creato ad hoc dal Tesoro per finanziare le spese pandemiche. Avrà durata di 8 anni e tassi crescenti. Ecco i calcoli per capire fino a che punto potrebbe salire il rendimento finale

2' di lettura

BTp Futura, atto secondo. Il Tesoro torna in campo con uno strumento ad hoc per finanziare il debito pandemico offrendo ai piccoli risparmiatori (a cui il BTp Futura 2 è riservato) tassi più alti rispetto a quanto offrono titoli di pari scadenza sul mercato secondario. A questo secondo giro - che segue il primo di luglio - il Tesoro ha abbassato la durata, da 10 a 8 anni. Quindi per analizzare il nuovo prodotto bisogna partire dal tasso del BTp 8 anni a mercato: ieri esprimeva un rendimento annuo...