Tutto pronto per il countdown verso il black friday Grande attesa per l’appuntamento con gli acquisti del 29 novembre. Ma prima del giorno fatidico, ci sono alcune tappe intermedie. Ecco quali di Enrico Netti

(© Richard Levine)

È iniziato il countdown verso il “black friday”, appuntamento che apre la stagione dello shopping natalizio. Ma prima del 29 novembre ci ecco alcune tappe intermedie. La più prossima è l’11 novembre il “single day” di origine cinese che anno dopo anno segna record di vendite su Alibaba e AliExpress, le piattaforme del colosso dell’e-commerce. Nel percorso d’avvicinamento al black friday italiano i negozi da lunedì 25 inizieranno con le offerte della “black week” fino al fatidico venerdì 29 quando Amazon darà il via con una raffica di offerte e promozioni ogni 5 minuti. Una formula che verrà replicata da tutte le altre piattaforme di e-commerce. Si continuerà così anche nel week end fino ad arrivare a lunedì 2 dicembre, il “cyber monday” che dovrebbe offrire altre occasioni.

In questa settimana ePrice dovrebbe offrire offerte legate a sconti a tempo che cambiano ogni ora. Su eBay l’estro e la fantasia di tanti venditori spalancheranno le porte a occasioni di tutti i tipi. Durante il black friday e il cyber monday, Amazon offrirà la spedizione in un giorno a tutti i clienti Prime e, per chi abita nelle aree di Milano, Roma e Torino sarà possibile usufruire del servizio Prime Now per la consegna il giorno stesso dell’ordine. Inoltre a Milano, dal 27 novembre al 1° dicembre, il colosso dell’e-commerce aprirà l’Amazon Xmas San Babila, grande show room in cui sarà esposta solo una piccola parte dei regali disponibili. Dal 1° dicembre si può iniziare a seguire prima il lavoro al Polo Nord e poi il viaggio di Babbo Natale dal sito www.noradsanta.org.

Festività come San Ambrogio (7 dicembre) e Santa Lucia (13 dicembre) sono più legate alla tradizione e rappresentano altre occasioni per inseguire sconti, ribassi e offerte speciali.