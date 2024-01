Verso l’invasione dei robot: pronti a prendere il “controllo” delle nostre case

Ma perché dovremmo portarli in casa? Perché, in effetti, sono capaci di fare delle cose utili e molto concrete. Innanzitutto, possono funzionare da antifurto semovente.

Mentre siamo fuoricasa possono pattugliare l’abitazione e allertarci in caso di intrusioni e durante i loro giri possono anche monitorare la temperatura degli ambienti ed eventualmente agire sui termostati per riportarle negli intervalli a cui siamo abituati, oppure può giocare con gli animali domestici e inviarci delle foto di quello che accade mentre siamo lontani.

Infine, possono interfacciarsi con molti elettrodomestici e attivarli in caso di necessità: se il gatto rovescia a terra della terra da un vaso per fiori, questi possono attivare il robot spazza pavimenti e far pulire il misfatto.

Non è poi difficile prevedere una evoluzione ancora più utile nel settore del supporto alla terza età: oltre a pattugliare la casa quando sia assenti, può avvisare parenti e amici in caso di incidenti domestici o malori.

Nel frattempo, Celestron ha portato la robotica a nuovi livelli per quello che riguarda l’osservazione astronomica. Celestron Origin, infatti, è un telescopio completamente automatizzato che basta piazzare all’aperto per renderlo pienamente operativo. Una volta acceso, infatti, lui si occuperà in autonomia di allinearsi con il cielo e capire dove si trova. A questo punto, sulla sua app proporrà una serie di oggetti spaziali che sarà possibile mostrare tramite la sua telecamera astronomica incorporata e in pochi minuti ci fornirà immagini riprese direttamente dal nostro giardino di casa, mentre noi saremo al caldo sul divano.