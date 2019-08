Tutto pronto per la festa di Pontida, con le magliette in cirillico con traduzione sbagliata Il tradizionale appuntamento ogni anno raccoglie migliaia di fedelissimi della Lega

Ultimatum Salvini a Conte e Di Maio: intese in fretta o crisi

Mentre esplode la crisi di governo è tutto pronto per la festa di Pontida. Appuntamento dall’8 al 18 agosto a Isola Val San Martino, tradizionale manifestazione che ogni anno raccoglie migliaia di fedelissimi della Lega. Inaugurazione alle 21 con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il viceministro Massimo Garavaglia e i capigruppo di Camera e Senato Paolo Arrigoni e Massimiliano Romeo. Assente Salvini, con la Lega che ha lanciato l’out out: «L'Italia ha bisogno di certezze e di scelte coraggiose e condivise - sottolinea una nota ufficiale della Lega - inutile andare avanti fra no, rinvii, blocchi e litigi quotidiani. Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l'unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli italiani con nuove elezioni». Prima della crisi Salvini era atteso alla festa il 14 agosto .

GUARDA IL VIDEO - Ultimatum Salvini a Conte e Di Maio: intese in fretta o crisi

La maglietta con refuso

E la Lega per l’occasione ha lanciato la maglietta dove sotto al classico Alberto da Giussano con scudo e spada, spicca una scritta “Festa di Pontida”, ma in cirillico. L’obiettivo era goliardico: farsi beffa delle indagini della Procura di Milano sui presunti fondi russi che il presidente dell’associazione Italia-Russia Gianluca Savoini avrebbe trattato negli incontri all’hotel Metropol di Mosca. Ma il traduttore online ha giocato un brutto scherzo ai giovani leghisti. Qualche esperto in russo ha infatti segnalato che la traduzione della frase stampata sarebbe più “Partito di Pontida” che “Festa di Pontida”, come ha poi spiegato al Corriere Christian Colleoni, referente della Lega per l’Isola e la Val San Martino. La partita di magliette con refuso è stata messa da parte e sono state stampate altre, tutte corrette, da vendere, come da tradizione, negli stand della festa. Anche se sui social le magliette con refuso hanno avuto un grande successo. E una raffica di commenti ironici.